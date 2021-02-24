По информации пресс-службы ДЧС Атырауской области, 23 февраля в 20.16 поступило сообщение о том, что по улице Д.Суйесинова произошел пожар в коттедже. - Прибыв на место, пожарные установили, что открытым огнем горит двухэтажный жилой коттедж. Причина пожара - нарушение правил пожарной безопасности при эксплуатации обогревательного прибора, то есть жильцы подключили отопительный прибор (пушку) к газовому баллону. В результате произошел хлопок и жилой дом сгорел полностью. Общая площадь пожара составила 150 квадратных метров, - сообщили в ДЧС ЗКО. На месте пожара работали 24 сотрудника ДЧС и пять единиц техники. Пожар локализован в 21.08, полностью ликвидировать удалось лишь в 22.25.Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.