Двухместный вертолет разбился под Талдыкорганом

Иллюстративное фото с сайта topwar.ru В Алматинской области недалеко от Талдыкоргана разбился двухместный вертолет класса автожир, об этом корреспонденту Tengrinews.kz рассказал начальник регионального ДЧС Сабит Битаев. По предварительным данным, в результате крушения вертолета погиб пилот. На месте работают спасатели и сотрудники правоохранительных органов. Летательный аппарат рухнул в Коксуском районе, где ведется строительство дороги. Предполагается, что автожир задел высоковольтную линию электропередачи. Дополнительной информацией ДЧС пока не располагает.