Двухмесячный малыш задыхался после укола в частной клинике Уральска

– Мы не стали рисковать, заниматься самолечением, а сразу обратились к доктору. Врач всех троих послушала, посмотрела горлышко, назначила лечение и сказала прийти через пять дней. Диагноз всем троим выставила острый ринофаринготрахеит. Это была пятница, мы как дисциплинированные родители пошли в аптеку, купили все лекарства и начали лечиться. В понедельник младший сын стал пассивным, вялым, не улыбался и мы забеспокоились. Решили везти его в клинику. Только сели в машину, как Давид начал задыхаться, зрачки увеличились. Муж схватил его, поймал попутку и поехал в клинику, а я осталась с двумя детьми (старшим детям 5 лет и 2 года). По приезду ребёнок уже еле дышал, ему там сделали укол (глюкокортикоидный препарат с действующим веществом «преднизолон», оказывает противовоспалительное и противоаллергическое действие, - прим. автора), позвонили в областную детскую больницу и отправили туда мужа с ребёнком на своей скорой, - вспоминает Аида.Однако по дороге малышу стало хуже, он начал вновь задыхаться. По словам мамы, у ребёнка остановилось сердце и медбрат оказал первую помощь. В детской многопрофильной больнице уже ждали Давида, врачи были наготове и реанимировали его.
– В больнице у мужа спросили, что мы давали ребенку. Когда он сказал, что давали сироп (с действующим веществом «амброксол» - прим. автора), врачи были возмущены и сказали, что до одного года ребёнку его давать нельзя. Оказывается, мокрота у него собиралась и произошло удушье. Ещё нам ведь прописали раствор (с действующим веществом «метилтиониний хлорид»), он тоже противопоказан малышам, так как может обжечь горлышко. Нас госпитализировали в отделение пульмонологии. В этот день к нам пришла какая-то врач, она знала наши данные, начала спрашивать что случилось, смотреть ребёнка. Оказывается это женщина работает в детской больнице, а подрабатывает в той частной клинике и курирует всех детей, поступивших с неё. Получается, мы не одни такие и дети регулярно поступают в больницу после их лечения. Она начала меня убеждать, что возможно дело вовсе не в клинике, что все дети кругом болеют. Я была в шоковом состоянии и даже не запомнила её фамилию, - рассказала мама Давида.Далее супруг Аиды пошёл в клинику, педиатр свою вину признала и предложила договориться. Мужчина попросил долечить дочь. Врач согласилась и пообещала оплатить всё лечение со своего кармана, однако на кассе у отца всё же потребовали оплатить услуги доктора, что он и сделал. Руководство клиники и вовсе отказалось с ним разговаривать.
– Сейчас всё хорошо, дети выздоровели, нас выписали из больницы. Однако за всё это время к нам никто не приходил из клиники, не извинился, не узнавал состояние ребёнка. Обидно, что у нас могут так безразлично относиться к людям, к ребёнку. Этот человек до сих пор работает, принимает детей и ей ничего за это не было. Мы наняли адвоката, будем подавать в суд и будем добиваться справедливости. Неизвестно ещё, как это отразиться на здоровье нашего сына, вдруг у него аллергия появится. Так нельзя, здоровье ребёнка - это не шутки, - заключила Аида Трухина.Между тем директор клиники прокомментировала ситуацию. С её слов, 14 октября ребёнок был на приёме у доктора. Малышу выставлен диагноз ОРВИ, острый ринофаринготрахеит, врач назначила соответствующее лечение. Контрольный осмотр был назначен на 17 октября.
– По предварительной записи 17 октября на осмотре у ребёнка отмечались признаки бронхообструкции (форма дыхательной недостаточности, приводящая к неадекватной лёгочной вентиляции и затруднению отхождения слизи из бронхов). В связи с чем проведена ингаляция и внутримышечная инъекция. Далее его транспортировали в областную детскую больницу с подачей кислорода, так как отмечалось кратковременное апноэ. У детей до года возможно возникновение апноэ (задержки в выполнении дыхательных движений, состояние может возникать при различных ситуациях – например, после гипервентиляции лёгких либо при резком повышении артериального давления - прим. автора). После осмотра в приёмном покое ОДМБ, ребёнок госпитализирован в общее соматическое отделение, а спустя четыре дня выписан в удовлетворительном состоянии. Именно кратковременное апноэ родители восприняли как остановку сердца, - рассказала глава больницы.По словам директора, от отца ребёнка поступало предложение о годовом бесплатном медицинском обслуживании троих детей в медицинском центре, что и является целью родителей ребёнка.
– Настаивая при этом на обслуживании детей этим же врачом. Где логика? - говорит женщина.В управлении здравоохранения ЗКО заявили, что Давид поступил в больницу 17 октября с диагнозом обструктивный бронхит, дыхательная недостаточность первой степени. При этом у ребёнка не было остановки сердца и дыхательной системы.
- Сразу был вызван реаниматолог, так как сказали, что у ребёнка слабое сердце. Его также осмотрел педиатр. Укол не мог вызвать остановку сердца, так как он наоборот показан для снятия бронхоспазмов. На момент поступления он болел пять дней, обращался в частную клинику, где ему назначили лечение. У маленьких детей при таком течение болезни может проявляться кратковременное или долговременное апноэ. Бронхит - это как раз таки спазм всех мелких бронхиол в лёгких. Из-за чего и возникает дыхательная недостаточность. В таких случаях врачи назначают детям отхаркивающие препараты, но назначение делается детям старше пяти лет. Детям до пяти лет эти препараты назначаются с большой осторожностью. А малышам до года вообще не назначают, потому что маленькие дети не умеют отхаркивать мокроту. В результате мокрота закупоривает бронхи, бронхилы и вызывают эту самую дыхательную недостаточность. При обструктивном бронхите в стационаре проводят ингаляции, чтобы снять спазм бронхов и дают обильное питьё. Дома рекомендуют родителям делать дренажный и вибрационный массаж грудной клетки, чтобы мокрота не застаивалась в лёгких, - рассказали в облздраве.Вместе с тем, в облздраве подчеркнули, что у управления нет полномочий для проверки частных клиник. Такие проверки может проводить лишь комитет контроля качества фармацевтической и медицинской деятельности только на основании письменной жалобы родителей ребёнка. Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.