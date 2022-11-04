Двухмесячный малыш задыхался после укола в частной клинике Уральска

Ребёнка экстренно госпитализировали в областную детскую многопрофильную больницу. Иллюстративное изображение с сайта Pixabay В редакцию «МГ» обратилась жительница Уральска Аида Трухина. Недавно у неё заболели трое детей, самому младшему из которых всего два месяца. Женщина с супругом привели их в одну их частных клиник и зашли на приём к педиатру. – Мы не стали рисковать, заниматься самолечением, а сразу обратились к доктору. Врач всех троих послушала, посмотрела горлышко, назначила лечение и сказала прийти через пять дней. Диагноз всем троим выставила острый ринофаринготрахеит. Это была пятни