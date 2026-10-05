Дым вместо конфетти: поздравление учителя в школе Атырау закончилось эвакуацией

Во время праздничного сюрприза для учителя учащиеся использовали дымовое устройство. Дым распространился по помещению, после чего сработала пожарная сигнализация и из здания эвакуировали людей. Как сообщили в ДЧС Атырауской области, происшествие случилось 2 октября в школе №19 в микрорайоне Авангард-2. Сигнал о срабатывании пожарной сигнализации поступил в 15:39. К учебному заведению были направлены подразделения. Спасатели установили, что открытого огня в здании не было. Причиной срабатывания системы стало задымление, возникшее после использования цветной дымовой шашки в одном из кабинетов на втором этаже. Никто из учащихся и сотрудников школы не пострадал. Оказалось, что дети перепутали конфетти с дымом для гендер-пати.

В городском отделе образования рассказали, как дымовое устройство оказалось в школе. По словам руководителя отдела образования Айнагуль Дюсекеновой, учащиеся принесли его с собой, не поставив в известность педагогов или администрацию. При этом в школах ранее проводилась профилактическая работа, в том числе разъяснялось, что использование подобных средств в учебных заведениях запрещено.

- Учащиеся, не предупредив никого из сотрудников школы, принесли в учебное заведение фейерверк. Несмотря на проводимые профилактические мероприятия и разъяснительную работу, подобная ситуация произошла, - сообщила Айнагуль Дюсекенова.

По итогам произошедшего директор школы была привлечена к административной ответственности.