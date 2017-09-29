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Социум

«Еңбек күніне» орай үздік мамандар марапатталды

Оралда үздік мамандар марапатталды. Еңбек күніне арналған облыстық форумда «Еңбек жолы» атты байқаудың қорытындысы жарияланды. Қала мен аудандардан келген еңбек әулеттері, ұжымдар, жас жұмысшылар мен олардың тәлімгерлері облыс әкімінің дипломдарына ие болды. Мамандық таңдауда қателеспеудің өзі - жарты бақыт. Әр кәсіптің өз нәсібі бар. Бүгінде жұмысшы мамандар жоғары сұранысқа ие. Олардың кәсіби өсіп, біліктілігін арттыруына тиісінше жағдай жасалған. Еңбек еткенге әрдайым қолдау бар. - Елімізде мемлекеттік және салалық көптеген бағдарлама жүзеге асуда. Осы бағдарламаларды іске асыру барысында ж
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«Еңбек күніне» орай үздік мамандар марапатталды
Оралда үздік мамандар марапатталды. Еңбек күніне арналған облыстық форумда «Еңбек жолы» атты байқаудың қорытындысы жарияланды. Қала мен аудандардан келген еңбек әулеттері, ұжымдар, жас жұмысшылар мен олардың тәлімгерлері облыс әкімінің дипломдарына ие болды.
Мамандық таңдауда қателеспеудің өзі - жарты бақыт. Әр кәсіптің өз нәсібі бар. Бүгінде жұмысшы мамандар жоғары сұранысқа ие. Олардың кәсіби өсіп, біліктілігін арттыруына тиісінше жағдай жасалған. Еңбек еткенге әрдайым қолдау бар. - Елімізде мемлекеттік және салалық көптеген бағдарлама жүзеге асуда. Осы бағдарламаларды іске асыру барысында жаңа жұмыс орындары ашылып, жұмыссыздар жұмыспен қамтылып, олардың әл-ауқатын көтеру арқылы отбасыларының жағдайлары жақсарды. Бағдарлама аясында ауылдық жерлерде шағын және орта кәсіпкерлікті дамыту үшін несиелер беріліп, кәсіпкерлер саны көбеюде, - дейді Батыс Қазақстан облысы  әкімінің орынбасары Бибігүл ҚОНЫСБАЕВА. Еңбек күніне орай өңірде байқау жарияланған болатын. «Үздік еңбек әулеті» аталымында қала мен аудандардан 5 үміткер іріктеліп алынды. Солардың ішінде Закировтар отбасы үздік деп танылды. Әулеттің жалпы еңбек өтілі  - 120 жыл. - Әулетіміздің басында тұрған отағасы бүкіл өмірін «Су арнасы» кәсіпорнына арнады. Тазалау нысандарын салудан бастады. 40 жылдан астам уақыт бойы, әлі де сонда еңбек етіп келеді. Мен 20 жыл істедім. Балам, келінім, қызым, немерем – бәрі де сол «Батыс су арнасында» жұмыс істейді. Ол екінші үйімізге айналып кеткен, - деді «Үздік еңбек әулеті» аталымының жеңімпазы Наталья ЗАКИРОВА. Жұмысшы үшін еңбек жолындағы алғашқы ұстаз, ол - тәлімгер. Ол кәсіптің қыр-сырын үйретіп, өз мамандығыңды сүюге баулиды. Бұл аталымда Тілек Харин топ жарды. Ол электр тарату компаниясында еңбек етеді. Әрі университетте сабақ береді. - Халықты, кәсіпорындарды күнделікті электр жарығымен қамтамасыз ету – біздің міндетіміз. Ағымдағы және күрделі жөндеу жұмыстарына көп маман қажет. Сол жастар біздің қолымыздан өтеді. Оларды даярлаймыз. Бар білгенімізді үйретеміз. Бірге қызмететеміз, - дейді «Жұмысшы жастардың үздік тәлімгері» аталымының жеңімпазы Тілек ХАРИН. «Ең жас жұмысшы» жүлдесін ақжайықтық Сергей Соболев жеңіп алды. Ол колледжде дуальды оқыту бағытымен оқып жүріп, «Отделстрой» кәсіпорнына жұмысқа алынады. Форумда сала үздіктерін кәсіподақ ұйымдары да марапаттады. Еңбек күніне орай алғыс хаттар мен төсбелгілер табыс етілді. Айта кетейік, Елбасы жолдауында «Жалпыға ортақ еңбек қоғамын құру» идеясы көтеріліп, 2015 жылдан бері әр қыркүйектің соңғы жексенбісін «Еңбек күні» ретінде атап өту бекітілген болатын. Арман КУРМАНАЛИЕВ

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