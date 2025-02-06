Единую квитанцию для коммунальных услуг внедряют в Казахстане

С ноября прошлого года министерство промышленности и строительства ведет активную работу над внедрением единой квитанции для всех коммунальных услуг. Об этом сообщила вице-министр промышленности и строительства Жаннат Дубирова на своей странице в социальных сетях.

Квитанция разрабатывается для объединения всех платежей. Для удобства плательщиков вся информация будет собрана в одной квитанции.

Как отметила вице-министр, цель – сделать эту систему доступной не только в городах, но и в районных центрах и селах. Единая квитанция выставляется онлайн через банки второго уровня, а оплатить её можно в несколько кликов. По запросу также доступна бумажная версия.