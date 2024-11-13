Стартовый капитал из госбюджета будут зачислять на счета детей от 5 лет

«Келешек» предназначена для формирования образовательных накоплений, и ее работа будет предусматривать участие государства, родителей и финансовых институтов. Основная цель системы – создание накоплений для оплаты образовательных услуг, включая высшее образование, обучение в колледже или магистратуре.

В Казахстане планируется внедрение единой добровольной накопительной системы «Келешек», которая будет охватывать детей с пяти лет. Законопроект об этом рассмотрят в мажилисе.

«Келешек» предназначена для формирования образовательных накоплений, и ее работа будет предусматривать участие государства, родителей и финансовых институтов. Основная цель системы – создание накоплений для оплаты образовательных услуг, включая высшее образование, обучение в колледже или магистратуре.

Каждый родитель сможет открыть счет на имя ребенка в любом возрасте в любом банке или компании по страхованию жизни. Подробности о системе рассказал Кудайберген Бексултанов, депутат мажилиса и руководитель рабочей группы по законопроекту.

— Сегодня, конечно, у родителей есть возможность в любом банке открыть счет для будущего ребенка и получать проценты по депозиту. Но в системе «Келешек» будут задействованы государство, банки второго уровня и сами родители. Участие государства будет заключаться в том, что по достижении ребенком пяти лет на его счет будет зачислен стартовый капитал из бюджета, - рассказал депутат.

Так, направляться он будет на счета детей, которым исполнится 5 лет:

для всех детей - 60 МРП (221 520 тенге в 2024 году);

если ребенок сирота - 120 МРП (443 040 тенге в 2024 году).

Законопроект устанавливает требования к ежегодному минимальному взносу родителей на счёт ребенка:

12 МРП (44 304 тенге в 2024 году) для детей из социально уязвимых семей.

24 МРП (88 608 тенге в 2024 году) для остальных детей.

После открытия счета родители и родственники могут делать дополнительные взносы. Кроме того, на накопления будет начисляться государственная премия:

5% для всех детей.

7% для детей из уязвимых семей.

Законопроект предусматривает, что банки должны будут начислять проценты на вклады, с минимальной доходностью не ниже 2-3%. В случае детей-сирот стартовый капитал составит 120 МРП, что обеспечит достаточные средства для образования.

По словам депутата, средства можно будет использовать после окончания школы для получения образования в Казахстане или за рубежом, а также на улучшение жилищных условий, продолжение накоплений, или перевод на вклад третьего лица.

В случае получения образовательного гранта, средства можно использовать для: