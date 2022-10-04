«В ходе семинара мы разъясняем участникам, что такое информационная система маркировки и прослеживаемости товаров, как с ней работать, какие у неё есть преимущества. С помощью новых сервисов можно получать и подтверждать документы, не пользуясь компьютером», - подчеркнула менеджер по товарной группе Лейла Мустафина.Аналогичные образовательные мероприятия планируется провести ещё в 11 городах для казахстанских бизнесменов, занятых в сфере розничной торговли табачными изделиями. На сегодняшний день Единый оператор по цифровой маркировке уже провёл обучающие семинары в четырёх городах Западного Казахстана, Петропавловске, Кокшетау, и в Костанае. Всего в экосистеме цифровой маркировки есть три мобильных приложения: • Naqty Onim позволяет потребителю узнать всю информацию о маркированном товаре; • Naqty Sauda Kassa создано для ритейла, не имеющего возможность приобрести 2D-сканер; • Naqty Sauda Akt позволяет подтверждать и отклонять акты приема-передачи. Участникам обучающих семинаров также презентовали сервис «Автоматическое выбытие», с помощью которого предприниматели подтверждают акты приёма–передачи через упрощённый функционал с автоматическим выбытием кодов маркировки в товарной группе «Табачные изделия». Цифровая маркировка в странах ЕАЭС, в том числе и в Казахстане, осуществляется с помощью двухмерного кода Data Matrix. Предприниматели наносят код на товар, а потребители могут отсканировать его с помощью приложения Naqty Onim. Напомним, в августе текущего года более 4 млн пачек сигарет без маркировки контрабандой пытались ввезти в Казахстан. Предварительная сумма таможенных платежей, налогов и акциза, подлежащая уплате в бюджет по данным нарушениям, составила 1,2 млрд тенге. Ознакомиться с правилами маркировки табачных изделий можно здесь. В случае возникновения вопросов предприниматели могут обратиться в круглосуточный контакт-центр по номеру: 8 800 080 6565 Пресс-служба Центра развития цифровой экономики Пресс-секретарь Алтынгүл Жанабай +7 701 773 5691 [email protected] Новости Компаний Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.
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