Едва не сорвался с седьмого этажа: в Уральске полицейские спасли 4-летнего малыша

Ребенок едва не сорвался с высоты, пока дверь в квартиру была заперта.

13 июля, около 14:00, на пульт "102" поступил экстренный вызов. Очевидцы сообщили, что в одном из многоэтажных домов Уральска на подоконнике открытого окна седьмого этажа стоит маленький ребенок.

Первым на место происшествия прибыл сотрудник батальона патрульной полиции Рысбек Агзамов. Счет шел на секунды. Вскоре к нему на помощь подоспели сотрудник отдела полиции района Байтерек Рафаэль Ишакаев и водитель полиции Батырбек Сейітов. Последний помог оперативно вскрыть запертую дверь квартиры.

Благодаря мгновенной реакции и слаженным действиям троих полицейских четырехлетнего ребенка удалось благополучно снять с окна. Трагедии удалось избежать.

В Департаменте полиции региона в очередной раз обращаются к родителям с жестким требованием: не оставляйте маленьких детей без присмотра даже на минуту. Стражи порядка настоятельно рекомендуют установить на окна блокираторы и специальные защитные устройства (замки безопасности), чтобы исключить саму возможность трагедии.