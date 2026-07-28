Экономика доверия: как Казахстан укрепляет позиции в глобальной конкуренции за инвестиции

За последнее десятилетие мировая конкуренция за капитал существенно изменилась. Если раньше ключевыми преимуществами считались доступ к природным ресурсам, низкие производственные издержки или налоговые стимулы, то сегодня международные инвесторы все чаще оценивают качество государственных институтов, предсказуемость экономической политики и способность страны обеспечивать устойчивый рост в долгосрочной перспективе, передает МойГород.

Эта трансформация отражает более глубокие изменения мировой экономики. Пандемия, геополитическая напряженность, перестройка глобальных цепочек поставок и усиление конкуренции за технологии заставили бизнес пересмотреть подходы к размещению капитала. На первый план выходит не только потенциальная доходность инвестиций, но и устойчивость деловой среды, эффективность государственного управления и способность экономики адаптироваться к внешним вызовам.

В этих условиях конкурируют уже не только отдельные проекты или налоговые режимы. Конкурируют экономические модели. Побеждают страны, способные сочетать макроэкономическую стабильность с последовательными реформами, развитой инфраструктурой и понятными правилами ведения бизнеса.

За новые инвестиции конкурируют не столько Германия, США или Япония, сколько государства так называемого нового производственного пояса — Вьетнам, Малайзия, Индонезия, Мексика, Марокко, Польша, Азербайджан, Узбекистан и Казахстан. Несмотря на различия в размерах экономик, их объединяет одна задача — стать новой площадкой для размещения производств и логистических центров, которые международный бизнес выводит из традиционных регионов концентрации.

Для Казахстана эта конкуренция имеет свои особенности. Если Вьетнам делает ставку на экспортно ориентированное производство благодаря доступу к морским перевозкам и многочисленным соглашениям о свободной торговле, а Малайзия — на развитую промышленную экосистему и высокотехнологичный сектор, то конкурентное преимущество Казахстана формируется на пересечении трех факторов.

Во-первых, это крупнейшая экономика Центральной Азии, обеспечивающая доступ к быстрорастущему региональному рынку.

Во-вторых, уникальное географическое положение между Китаем, Россией, Кавказом и Европой, позволяющее интегрироваться в новые евразийские транспортные маршруты.

В-третьих, сохраняющаяся макроэкономическая устойчивость при инвестиционных кредитных рейтингах, подтвержденных всеми тремя ведущими международными рейтинговыми агентствами.

При этом конкурентная борьба постепенно смещается из плоскости стоимости рабочей силы или налоговых льгот в сферу качества институтов. Для международных компаний становится принципиально важным не только сколько стоит открыть предприятие сегодня, но и насколько предсказуемыми останутся условия работы через десять или пятнадцать лет. Именно поэтому инвестиционная привлекательность все чаще определяется скоростью административных процедур, стабильностью законодательства, качеством судебной системы, уровнем цифровизации государственных услуг и эффективностью взаимодействия бизнеса с государством.

В этом смысле Казахстан постепенно конкурирует уже не только природными ресурсами или транзитным потенциалом. Все большее значение приобретает способность государства обеспечить инвестору понятную и устойчивую институциональную среду. Именно этот фактор сегодня становится одним из ключевых критериев в глобальной конкуренции за долгосрочный капитал. А итоги первого полугодия 2026 года позволяют говорить о том, что трансформация в этой стране начинает находить отражение не только в стратегических документах, но и в макроэкономических показателях.

Рост валового внутреннего продукта по итогам января-июня 2026 года составил 4,1%. Однако сам по себе этот показатель не является главным свидетельством происходящих изменений. Для оценки долгосрочной инвестиционной привлекательности гораздо важнее понимать, за счет каких факторов обеспечивается экономический рост и насколько устойчивыми являются его источники.

В этом отношении структура казахстанской экономики выглядит все более сбалансированной. Реальный сектор вырос на 5,1%, опередив сферу услуг, динамика которой составила 3,5%. Особенно высокие темпы сохраняются в строительстве, где рост превысил 15%, а также в транспорте, логистике и обрабатывающей промышленности — отраслях, формирующих основу будущей конкурентоспособности экономики.

Подобная структура роста имеет принципиальное значение для инвесторов. Экономика, развитие которой обеспечивается одновременно промышленностью, инфраструктурой, внутренним спросом и развитием частного бизнеса, как правило, оказывается менее зависимой от колебаний мировых сырьевых рынков. Для стран, исторически опиравшихся на экспорт природных ресурсов, именно такая диверсификация становится ключевым фактором долгосрочной устойчивости.

Еще одним важным индикатором стала инвестиционная активность. За первые шесть месяцев 2026 года инвестиции в основной капитал увеличились на 9,6%, превысив эквивалент 20 млрд долларов США. При этом наиболее высокую динамику продемонстрировали частные инвестиции, объем которых вырос более чем на 21%. Это особенно важный сигнал для рынка: в отличие от государственных вложений, частный капитал значительно быстрее реагирует на изменения делового климата и оценку долгосрочных рисков.

Не менее показательна структура инвестиционного роста. Основной объем новых вложений приходится на обрабатывающую промышленность, строительство, транспортную инфраструктуру, сельское хозяйство и сферу информации и связи. Именно эти направления сегодня становятся основой формирования новой производственной экономики, способной создавать более высокую добавленную стоимость и снижать зависимость страны от внешней сырьевой конъюнктуры.

Такой сдвиг нельзя объяснить исключительно благоприятной экономической конъюнктурой. Он отражает более глубокие процессы, связанные с изменением инвестиционной политики, модернизацией институтов развития и последовательной диверсификацией экономики. Именно поэтому текущие макроэкономические результаты следует рассматривать не как набор отдельных статистических показателей, а как первые признаки формирования новой модели экономического роста, в которой конкурентоспособность определяется не только ресурсным потенциалом, но и качеством инвестиционной среды.

Рост инвестиций редко становится следствием исключительно благоприятной макроэкономической конъюнктуры. Гораздо чаще он отражает накопленный эффект институциональных изменений — реформ, которые снижают неопределенность для бизнеса и делают правила игры более предсказуемыми. Именно поэтому страны, успешно конкурирующие за долгосрочный капитал, сегодня инвестируют не только в инфраструктуру или налоговые стимулы, но и в качество государственного управления.

За последние годы Казахстан постепенно меняет философию инвестиционной политики. Если ранее акцент делался преимущественно на отдельных преференциях для бизнеса, то сегодня государство последовательно выстраивает систему, в которой ключевым преимуществом становится скорость принятия решений, прозрачность процедур и долгосрочная стабильность условий работы для инвесторов.

Основой этого подхода стала обновленная Концепция инвестиционной политики до 2030 года. Ее задача заключается не только в увеличении объемов привлекаемого капитала, но и в изменении его качества. Приоритет отдается проектам, способным обеспечить технологическое обновление экономики, локализацию производства, создание рабочих мест и развитие несырьевых отраслей. Таким образом, инвестиционная политика постепенно превращается из инструмента количественного роста в механизм структурной модернизации экономики.

Одним из наиболее заметных институциональных нововведений стал Инвестиционный штаб при Правительстве. Его появление отражает изменение роли государства в работе с инвесторами. Если традиционная модель предполагала предоставление льгот и административное сопровождение проектов, то новая система ориентирована на оперативное устранение барьеров, возникающих в ходе реализации инвестиций. По сути, Инвестиционный штаб выполняет функцию единой площадки, позволяющей координировать действия центральных государственных органов и региональных властей, сокращая сроки принятия решений по наиболее значимым проектам.

Не менее важным элементом новой модели стала цифровизация инвестиционных процедур. Национальная цифровая инвестиционная платформа обеспечивает сопровождение проекта на протяжении всего жизненного цикла — от регистрации инициативы до ввода объекта в эксплуатацию. Для бизнеса это означает сокращение административных издержек, повышение прозрачности взаимодействия с государственными органами и возможность оперативно отслеживать прохождение всех процедур. В условиях растущей конкуренции за капитал подобные цифровые сервисы становятся одним из факторов инвестиционной привлекательности наравне с финансовыми стимулами.

Параллельно совершенствуется и система долгосрочных гарантий для инвесторов. Одним из ключевых инструментов стали инвестиционные соглашения, предусматривающие стабильность условий реализации стратегических проектов на срок до 25 лет. Для капиталоемких производств, требующих значительных первоначальных вложений и длительного периода окупаемости, предсказуемость регуляторной среды зачастую оказывается не менее важной, чем размер предоставляемых льгот. По состоянию на середину 2026 года в Казахстане было заключено 57 таких соглашений, что свидетельствует о расширении практики долгосрочного партнерства между государством и бизнесом.

Развитие инвестиционной экосистемы сопровождается и расширением международной правовой базы. Казахстан последовательно укрепляет механизмы взаимной защиты инвестиций, заключая новые соглашения с зарубежными партнерами. Для международных компаний это создает дополнительные гарантии сохранности капитала и снижает регуляторные риски при реализации долгосрочных проектов.

Однако институциональные изменения не ограничиваются исключительно инвестиционной сферой. За последние годы в стране реализован масштабный пакет политических и правовых реформ, затронувших систему государственного управления, перераспределение полномочий между ветвями власти и развитие механизмов конституционного контроля. Хотя подобные изменения редко оказывают мгновенное влияние на экономическую статистику, именно они формируют ту институциональную среду, на которую ориентируются международные инвесторы при принятии решений с горизонтом в десять и более лет.

Именно поэтому результаты реформ все чаще находят отражение в оценках независимых международных институтов. В июне 2026 года Fitch Ratings подтвердило суверенный кредитный рейтинг Казахстана на уровне BBB со стабильным прогнозом. Ранее S&P Global Ratings сохранило рейтинг BBB− с позитивным прогнозом, а Moody’s — рейтинг Baa1 также с позитивным прогнозом. Совпадение оценок трех ведущих мировых рейтинговых агентств свидетельствует о том, что фундаментальные параметры экономики и государственных финансов продолжают соответствовать инвестиционному уровню.

Показательно и продвижение Казахстана в рейтинге Safest Countries for Investors 2026, где страна поднялась с 70-го на 53-е место, став лидером Центральной Азии. В отличие от кредитных рейтингов, этот индекс оценивает более широкий круг факторов — качество государственного управления, эффективность регулирования, уровень политических и валютных рисков, макроэкономическую устойчивость и защищенность инвестиций. В совокупности эти оценки отражают не столько текущую экономическую ситуацию, сколько степень доверия международного сообщества к долгосрочной траектории развития страны.

Впрочем, высокие позиции в рейтингах сами по себе не являются конечной целью. Их значение заключается в другом: они снижают восприятие риска, а следовательно — стоимость капитала и готовность международного бизнеса рассматривать страну как площадку для реализации новых проектов. Именно поэтому главным индикатором успешности реформ становятся уже не рейтинги, а реальные инвестиционные решения компаний. И именно они позволяют оценить, насколько институциональные изменения начинают трансформироваться в экономический результат.