Транспортно-логистический сектор – ключевой драйвер диверсификации экономики Казахстана

Казахстан занимает лидирующие позиции в транспортно-логистической системе Центральной Азии. Через территорию страны проходят 13 международных транспортных коридоров. Трансформация глобальных логистических цепочек на фоне геополитических изменений заметно усилила роль республики в системе международных маршрутов, передает МойГород.

Глава государства Касым-Жомарт Токаев неоднократно заявлял о том, что стратегическая цель Казахстана – стать основным транспортно-логистическим хабом, который будет связывать Китай с Центральной Азией, Кавказом, Ближним Востоком и Европой. Сегодня этот сектор страны переживает один из самых динамичных этапов развития. За последние пять лет объем валовой продукции отрасли вырос втрое: с порядка 4,7 трлн теңге в 2021 году, до планируемых 14,3 трлн в текущем. Почти в 4 раза увеличился контейнерный транзит через порты республики. Только за последние три года пропускная способность доведена до порядка 200 тыс. ДФЭ в год.

Ход реализации новых проектов, которые усилят позиции страны как ключевого звена ТМТМ, проверил Премьер-министр Олжас Бектенов во время рабочей поездки в Мангистаускую область.

На побережье Каспия планируют построить современную судостроительную верфь мощностью до 8 новых и 24 ремонтируемых судов в год. Предприятие полного цикла, здесь будут производить безэкипажные надводные аппараты. В проект инвестируют не менее 125 млрд теңге.

На базе аэропорта Актау построят мультимодальный логистический и авиационный хаб, где будут одновременно обслуживать и ремонтировать воздушные суда и грузовую авиацию. Возможности проекта – свыше 200 операций по техобслуживанию воздушных судов и до 60 покрасочных работ в год.

Идет подготовка к строительству первой очереди многофункционального терминала в порту Құрық. Проект реализуется в рамках договоренностей, достигнутых в ходе рабочего визита Президента в Китай. Компания Guoyou Materials Group инвестирует в него 470 млрд теңге. Работы запланированы на 2026-2028 годы, второй этап – на 2029-2031 годы. Ввод в эксплуатацию планируется в 2032 году.

Премьер поручил обеспечить качественную и своевременную реализацию проектов. Особое внимание должно быть уделено соблюдению сроков строительства, привлечению инвестиций, созданию постоянных рабочих мест, локализации производства и достижению конкретного эффекта для населения и экономики региона.

«Главой государства поставлена задача превратить Казахстан в ключевой транспортный узел Евразии. Мангистауская область должна стать одним из опорных регионов нового этапа развития Казахстана. Создание современной судостроительной базы, мультимодального авиационно-логистического хаба и многофункционального терминала в порту Курык позволит расширить транспортную инфраструктуру Среднего коридора, повысить устойчивость перевозок и укрепить роль Мангистауской области и города Актау как важнейшего транспортно-логистического узла страны. Правительство обеспечит необходимую поддержку. Каждый проект должен быть реализован качественно, с соблюдением сроков и конкретным результатом для населения», — подчеркнул Олжас Бектенов.

Так как Казахстан – ключевое звено ТМТМ, то расширение логистического потенциала страны оказывает самое непосредственное влияние на всех участников международного маршрута.

«На фоне геополитической турбулентности значение Северного маршрута постепенно снижается, а роль Срединного коридора, напротив, существенно возрастает. Сейчас объем перевозки грузов превышает 4,5 млн тонн в год, в перспективе он может вырасти до 10 млн тонн. Учитывая стратегическое положение Казахстана между Европой и Азией, Востоком и Западом, можно говорить об огромном потенциале страны в транспортно-логистической сфере. Развитие мощностей будет способствовать расширению торгово-экономических отношений между Китаем и странами Европейского союза через Центральную Азию и Южный Кавказ», — говорит политолог, профессор Международного черноморского университета Ника Читадзе (Грузия).

Старший эксперт Координационной платформы Транскаспийского транспортного коридора проекта Global Gateway Европейского союза Гайдар Абдикеримов отметил, что главным значением всех проектов в транспортно-логистической сфере является обеспечение экономической самостоятельности Казахстана.

«Терминалы, которые Казахстан уже построил за рубежом, не только оправдывают вложенные инвестиции, но и выполняют стратегические задачи. Яркий пример Порт Ляньюньган – один из пятнадцати крупнейших портов мира по обработке контейнеров. Также наш сухой порт, созданный в городе Сиань, работает очень эффективно – консолидирует ключевые потоки грузов. Развитие портовой инфраструктуры Мангистау – это инвестиции не только в транспортную отрасль, но и экономическую устойчивость страны», — подчеркнул старший эксперт Координационной платформы Транскаспийского транспортного коридора проекта Global Gateway Европейского союза Гайдар Абдикеримов.

За последние 15 лет Казахстан инвестировал в развитие транспортной и логистической инфраструктуры более $35 млрд. В республике строят 754 км новых железнодорожных линий, что позволит увеличить объем отраслевой продукции почти в три с половиной раза. До конца года планируется завершить строительство участков Мойынты – Кызылжар и Дарбаза – Мактаарал. Эти проекты тоже имеют стратегическое значение для развития транспортной системы. Параллельно во всех регионах реализуется социальная программа модернизации 124 железнодорожных вокзалов – крупнейшая за годы независимости.

По поручению Президента активно развивается и авиационная инфраструктура. Модернизируются и строятся аэропорты, в том числе в туристических регионах.

«Позиция Казахстана как ключевого транзитного государства будет укрепляться. Правительство и власти страны как на центральном, так и на региональном уровнях, предпринимают значительные усилия для укрепления роли РК на мировой арене с экономической и политической точек зрения. Это позволяет максимально задействовать и промышленный потенциал государства», — считает грузинский политолог Ника Читадзе.

Усилению позиций страны как лидера отрасли способствует и внедрение цифровых технологий и решений на базе искусственного интеллекта. Запущена платформа Smart Cargo: единое цифровое окно объединяет в общую цифровую среду таможенные, логистические и коммерческие услуги. Следующий этап – создание единого цифрового транспортного пространства Евразии, которое позволит ускорить товарообмен.

В современных условиях логистика становится одним из ключевых инструментов национальной конкурентоспособности и устойчивого экономического роста. При сохранении текущих темпов развития Казахстан сможет существенно увеличить доходы от транзита, привлечь новые инвестиции и ещё больше укрепить свой статус стратегического моста между Востоком и Западом.