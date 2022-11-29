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Бизнес-новости

Экономика «Содействие» для всех

ТОО «Алтын Алма Строй» запускает инвестиционную программу «Содействие», участниками которой может стать население региона. По принципу простого товарищества Программа предлагает условия, чтобы инвестиционными возможностями могли воспользоваться люди, которые имеют намерение изменить что–то к лучшему в нашем регионе. Так, в рамках проекта принимаются вклады от населения по принципу простого товарищества со ставкой вознаграждения 13% годовых и предусматривает инвестирование средств в предприятия, работающие на территории Уральска и ЗКО. ТОО «Алтын Алма Строй» дает гарантию возврата средств и нес
gorod
Экономика «Содействие» для всех
ТОО «Алтын Алма Строй» запускает инвестиционную программу «Содействие», участниками которой может стать население региона.
Экономика «Содействие» для всех
Экономика «Содействие» для всех
По принципу простого товарищества Программа предлагает условия, чтобы инвестиционными возможностями могли воспользоваться люди, которые имеют намерение изменить что–то к лучшему в нашем регионе. Так, в рамках проекта принимаются вклады от населения по принципу простого товарищества со ставкой вознаграждения 13% годовых и предусматривает инвестирование средств в предприятия, работающие на территории Уральска и ЗКО. ТОО «Алтын Алма Строй» дает гарантию возврата средств и несет ответственность перед вкладчиками своим имуществом в рамках действующего законодательства Республики Казахстан. – Договор простого товарищества будет заключаться между ТОО «Алтын Алма Строй» и любым физическим или юридическим лицом, – прокомментировали юристы «Алтын Алма». – Мы готовы принимать вклады от населения уже сейчас. Наше производство работает, уже выпускается качественная продукция, которая пользуется спросом на внутреннем рынке. Капитализация наших предприятий растет уверенными темпами. Возрожденный завод На сегодняшний день структурой «Алтын Алма» полностью восстановлен завод керамического кирпича в Зачаганске. Предприятие стало основой создания ТОО «Алтын Алма Строй». На заводе полностью восстановлена линия производства красного керамического кирпича, который по свойствам и качеству соответствует требованиям ГОСТ. Таким образом, жилье, построенное из керамического кирпича, дольше сохраняет тепло зимой и не перегревается летом. Проектная мощность предприятия – 30 миллионов кирпичей в год. Продукция уже была по достоинству оценена жителями области, которые отмечают в том числе выгодное соотношение цены и качества. Кроме того, на предприятии действует полный цикл переработки мусора. Из вторсырья производится полимерно–песчаная тротуарная плитка, которой выложена вся территория гипермаркета «Алтын Алма». В цеху для переработки пластика установлено оборудование, которое сначала измельчает пластик в крошку, затем расплавляет в специальной печи, после чего плавленый материал заливается в специальные формы и спрессовывается. Производство было открыто более 5 лет назад, за месяц перерабатывается такое количество мусора, которого хватает на изготовление свыше 3000 квадратных метров плитки. На сегодняшний день мощность переработки в среднем составляет 20 тонн пластиковых отходов. Плитка, получаемая из переработанного пластика, уложена на территории гипермаркета «Алтын Алма». Она обладает высокой прочностью, выдерживает многотонные грузовые машины, которые по нескольку раз в день заезжают на территорию гипермаркета. Такая плитка может использоваться где угодно – благодаря эстетичному виду ее можно укладывать на тротуары и велодорожки, а высокая прочность и доступная цена позволяет сделать из нее отличное покрытие на парковках, во дворах многоквартирных домов, в местах отдыха горожан.
Экономика «Содействие» для всех
Экономика «Содействие» для всех
Когда косвенная выгода дороже материальной Главной особенностью программы «Содействие» является то, что вклады жителей будут аккумулироваться здесь же, в нашей области, и использоваться для развития экономики нашей страны в целом – переработка мусора, выпуск экологически чистой продукции, создание рабочих мест, налоговые отчисления в местный бюджет. Все эти факторы положительно влияют на уровень жизни населения в нашем регионе. Именно поэтому вклады принимаются только в тенге, что в условиях текущей геополитической ситуации является обоснованным решением для укрепления национальной валюты и сдерживания инфляции. Все средства по программе «Содействие» инвестируются в развитие производственных, культурных, спортивных объектов и предприятий, которые работают на территории ЗКО в структуре «Алтын Алма», капитализация которых будет гарантировать возврат и выплату вознаграждения по вкладам. А это не только кирпичный завод «Алтын Алма Строй». Это также швейная фабрика «Алтын Алма Стиль», гипермаркет «Алтын Алма», крестьянское хозяйство, рыбное хозяйство озера Шалкар и туристическая зона вдоль береговой линии. Кроме того, приобретены здания для школы и детского садика, которые также будут работать в составе «Алтын Алма». Благодаря совместной деятельности в рамках инвестиционного проекта будут расти сбережения вкладчиков, повысится импульс экономического развития области в целом. – Сегодня банки предлагают депозиты со ставкой в среднем до 14–16 %. Но ни один банк вам не предложит косвенной выгоды в виде отсутствия мусора в городе, качественной и экологически чистой продукции, повышения качества образования, развития зон отдыха и других. И эта вторичная выгода будет направлена на повышение качества жизни всего населения области. Кроме того, чем больше сфера производства, тем активнее создаются на нем рабочие места, и приоритет при приеме на работу мы всегда отдаем местным кадрам, чтобы восстановить и сохранить преемственность поколений в производственной сфере. Таким образом формируются условия, чтобы человек мог зарабатывать, кормить семью, быть уверенным в завтрашнем дне, – отметили представители руководства «Алтын Алма». Стоит особо отметить, приоритет при трудоустройстве на объекты структуры «Алтын Алма» будет в первую очередь отдаваться участникам проекта «Содействие», имеющим необходимую для производства специальность, умения и навыки. Кроме того, в дальнейшем в структуре «Алтын Алма» будет открыто профессионально–техническое училище, выпускники которого смогут не только проходить практику на заводе, приобретать навыки работы на сложном технологичном оборудовании, но и в дальнейшем после окончания учебного заведения иметь гарантированную возможность трудоустроиться в ТОО «Алтын Алма Строй» на постоянной основе. Кроме того, для сотрудников будут построены приусадебные экологически чистые дома из собственного кирпича. – В дальнейшем благодаря собственному строительству нами будет разработана программа приобретения доступного жилья для вкладчиков проекта «Содействие», что поможет решить жилищные проблемы западноказахстанцев. Мы также дополнительно разрабатываем систему скидок и бонусов для наших вкладчиков, которые будут действовать на всех наших объектах, – сообщили в структуре «Алтын Алма». Гарантированное качество На сегодняшний день цена керамического кирпича производства ТОО «Алтын Алма Строй» составляет 120 тенге за штуку. Керамический кирпич является экологически чистым продуктом, сохраняет тепло и имеет высокую крепость. Кирпич, выпускаемый на заводе ТОО «Алтын Алма Строй», производится по технологии полусухого прессования, отличается высокой плотностью и очень низкой теплопроводностью. Также в целях преемственности и передачи опыта предприятие приглашает на работу людей, знакомых с советской системой взаимодействия предприятий – руководителей, хозяйственников. Нужны кадры, которые своим опытом могут внести вклад в развитии региона, поддержание его в чистоте, улучшение условий для населения. – Имея свой кирпичный завод, мы сможем осуществить переход на строительство с применением экоматериалов в нашем регионе. К тому же, все сбережения вкладчиков защищены согласно законодательству Республики Казахстан, их сохранность и выполнение со своей стороны обязательств по вознаграждению ТОО «Алтын Алма Строй» гарантирует своим имуществом. Отчетность по использованию денежных средств будет предоставлена в открытых источниках и доступна в любой момент. За дополнительной информацией обращаться по телефону: +7 701 992 6247 53 84 10 Новости Компаний Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.

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