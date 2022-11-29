Экономика «Содействие» для всех

ТОО «Алтын Алма Строй» запускает инвестиционную программу «Содействие», участниками которой может стать население региона. По принципу простого товарищества Программа предлагает условия, чтобы инвестиционными возможностями могли воспользоваться люди, которые имеют намерение изменить что–то к лучшему в нашем регионе. Так, в рамках проекта принимаются вклады от населения по принципу простого товарищества со ставкой вознаграждения 13% годовых и предусматривает инвестирование средств в предприятия, работающие на территории Уральска и ЗКО. ТОО «Алтын Алма Строй» дает гарантию возврата средств и нес