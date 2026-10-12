Экономист назвал главный вызов для медной промышленности Казахстана

Главной задачей для медной отрасли Казахстана становится оперативное наращивание перерабатывающих мощностей. Объемы добычи руды за последние десять лет выросли в четыре раза, тогда как выпуск готового металла увеличился лишь на треть. Об этом заявил экономист Жанат Нургалиев, оценивая сложившийся в секторе дисбаланс.

Анализ эксперта приурочен к рабочей поездке премьер-министра РК Олжаса Бектенова в Балхаш, которая состоялась 8 октября. В ходе визита глава правительства ознакомился с работой Балхашского медеплавильного завода, геологоразведкой на месторождении Қаратас и проектом нового металлургического комплекса стоимостью 750 млрд тенге. Поездку главы Кабмина сопровождало обсуждение новых мер государственного регулирования – введения экспортных пошлин и методики определения тарифов на переработку медного концентрата.

Динамика добычи и переработки: ключевые цифры

Опираясь на данные Бюро национальной статистики за период с 1990 по 2025 год, Жанат Нургалиев продемонстрировал масштаб возникшего разрыва между сырьевой базой и переработкой.

- Только за последние десять лет, в 2016–2025 годах, в стране было добыто 1,26 млрд тонн руды – это 59% всей медной руды, извлеченной за последние 36 лет. При этом рафинированной меди за то же десятилетие выплавлено лишь 4,4 млн тонн, что составляет всего 32% от общего объема. За последнее десятилетие Казахстан совершил мощный сырьевой рывок, однако новая металлургия пока не успела за ростом добычи, - отмечает эксперт.

Согласно официальным статистическим данным:

Добыча сырья: в 1990 году показатель составлял 38,5 млн тонн, а к 2025 году вырос до 163,7 млн тонн в год. Основной прирост обеспечил ввод новых месторождений в Павлодарской области и области Абай.

Выпуск металла: в 1990 году в стране выплавляли 365 тыс. тонн рафинированной меди, к 2025 году показатель составил 471,8 тыс. тонн. Исторический максимум был зафиксирован в 2020 году - 477 тыс. тонн, после чего показатели зафиксировались на достигнутом уровне из-за ограничения действующих заводских мощностей.

Необходимость "второго медного рывка"

По оценке экономиста, отрасли необходим так называемый «второй медный рывок», который позволит подтянуть перерабатывающий сектор к сформированной сырьевой базе.

Помимо нового комплекса в Балхаше, проект по строительству медеплавильного завода в районе Актогая планирует реализовать компания KAZ Minerals.

- За последнее десятилетие Казахстан уже совершил первый медный рывок - резко нарастил добычу. Теперь задача - подтянуть к новой сырьевой базе внутреннюю металлургию. От того, удастся ли выстроить экономику внутреннего передела, зависит, где будет создаваться следующая стоимость казахстанской меди - внутри страны или за ее пределами, - подчёркивает Жанат Нургалиев.

Экономист резюмирует, что предприятиям отрасли потребуются понятные и конкурентные условия поставки сырья на внутренний рынок, включая разрабатываемые механизмы тарифообразования и государственного регулирования.