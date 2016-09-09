Фото из архива "МГ" Сегодня, 9 сентября, Уральский городской суд под председательством судьи Аскара ИСМАЙЛОВА признал виновным Мухамгали АРЫСПАЕВА по статье 314 УК РК ( в редакции 1997 года) - "Служебный подлог" и приговорил его к штрафу в размере 2000 МРП - 3 704 000 тенге, а также он лишен права занимать должности в государственных органах сроком на 5 лет. По материалам суда, Мухамгали АРЫСПАЕВ будучи еще в должности руководителя ГУ "Уральское городское управление по защите прав потребителей" в августе 2014 года при выдаче заключения объекту - аптеке одного из ТОО, зная о том, что объект не соответствует санитарным правилам, дал незаконное указание одному из подчиненных, чтобы она подготовила положительное санитарно-эпидемиологическое заключение на несоотвествующий объект. При этом они применили измененный техплан. Далее АРЫПАЕВ подписал указанное заключение, придав ему статус официального документа. На основании данного заключения аптека беспрепятственно получила приложение к лицензии и стала работать. Между тем, адвокат подсудимого Тамара САРСЕНОВА после оглашения приговора заявила, что они намерены подавать апелляционную жалобу. По ее словам, изначально Мухамгали АРЫСПАЕВ обвинялся по 4 эпизодам коррупционного преступления. Однако в ходе судебных разбирательств доказательства нашли лишь по одному эпизоду, было возобновлено судебное следствие. - Свидетель по данному делу трижды в суде говорила, что на нее было оказано давление со стороны сотрудников антикоррупционной службы, поэтому она оговорила Арыспаева, - рассказала Тамара САРСЕНОВА. Приговор суда в законную силу не вступил и может быть обжалован.