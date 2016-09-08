В пакете у потерпевшего было около 37 млн тенге. Розыск еще одного подозреваемого продолжается, сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД". bank (1) Как сообщили в полиции, им удалось задержать одного из подозреваемых в дерзком ограблении, которое произошло вечером, 5 сентября, на проспекте Достык в Уральске. Тогда двое неизвестных толкнув мужчину выхватили с его рук пакет, в котором, как позже выяснилось, было порядка 37 млн тенге. - Пока задержан один из подозреваемых, розыск остальных продолжается, - рассказали в полиции. - Расследование продолжается. Напомним, преступление произошло 5 сентября возле филиала «Цесна Банк» по проспекту Достык в районе остановки «Кирова». По словам очевидцев, возле банка был ограблен мужчина. Вышел ли он из данного банка или проходил мимо, пока неизвестно.