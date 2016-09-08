Как рассказал заместитель акима Западно-Казахстанской области Игорь СТЕКСОВ, сегодня на выставку приехали инвесторы из семи стран, которые намерены подписать ряд меморандумов с местными компаниями. - Сегодня к нам приехали представители семи стран - Великобритании, Италии, Польши, России, Шотландии, Чехии и Финляндии. Я думаю, что это реальное подтверждение тому, что эти страны готовы выстраивать экономические отношения с нашей областью. По окончанию форума инвесторы подпишут ряд меморандумов с нашими местными компаниями. - отметил Игорь СТЕКСОВ. - Сегодня в выставке приняли участие 68 компаний. Здесь представлены самые различные товары, начиная от бутилированной воды и заканчивая кораблями с водоизмещением более 300 тонн. По словам одной из участниц выставки директора ТОО "Экспо сувенир" Людмилы ЩУКИНОЙ, они выставляют свой товар уже более 17 лет на различных выставках мира. - Мы 17 лет занимаемся изготавлением национальных сувениров и всевозможными видами рекламы. Мы выбрали такое направление производства для того, чтобы гости нашей области могли увезти с собой частичку казахстанской культуры. Все свои сувениры мы изготавливаем из натуральных материалов. Это дерево - береза, тополь и осока, мех и кожа. Вот кукла в национальном костюме, она изготовлена из дерева, а наряд на ней - из кожи, ткани и меха. Наша продукция пользуется большой популярность не только в области, но и по всему Казахстану. К примеру, наших кукол и другие сувениры в национальном стиле можно встретить даже в аэропорту Астаны, - рассказала Людмила ЩУКИНА. - В нашем цеху можно приобрести как готовую продукцию, так и заказать что-то. Сейчас у нас есть заказ на сувениры от Бокейординского района, где проходит конкурс айтысов. Также Людмила ЩУКИНА отметила, что ее компания возила свою продукцию на выставки в Турцию, Италию и Германию. К слову, недавно в Уральске прошла выставка товаропроизводителей "Лучший товар - 2016 года", где первое место заняло ТОО "Родник". Именно эта компания и будет представлять Уральских товаропроизводителей на республиканском конкурсе "Товар года", который пройдет в городе Астана. Стоит отметить, что выставка проводится в Уральске уже второй раз.