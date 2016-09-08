Иллюстративное фото из архива "МГ" Об этом стало известно на презентации законопроекта "О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты по вопросам противодействия экстремизму и терроризму". Как пояснил заместитель министра внутренних дел РК Рашид Жакупов, штрафные санкции планируется увеличить за проживание как без регистрации, так и без документов, удостоверяющих личность. "По линии миграции предлагается увеличить штрафные санкции за проживание без регистрации либо без документов, удостоверяющих личность. Одновременно предлагается сократить срок пребывания без регистрации, за который предусмотрено предупреждение, до месяца. Также устанавливается административная ответственность собственников за проживание в их жилищах лиц без регистрации, и вводятся штрафные санкции", - сказал Жакупов. Правительственный законопроект "О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты РК" презентовали в Астане восьмого сентября. Целью его принятия является совершенствование действующего законодательства в сфере противодействия терроризму и экстремизму, оборота оружия и регулирования миграции. В рамках законопроекта планируется разрешить блокировку связи. По мнению заместителя председателя КНБ РК Марата Колкобаева, это позволит правоохранительным органам оперативно бороться с экстремизмом и терроризмом в стране.