Дорогие читатели! Мы рады сообщить вам, что мы обновили мобильное приложение новостного портала "Мой ГОРОД". Теперь любую новость с мобильного приложения "Мой ГОРОД" можно рассылать друзьям и знакомым через мессенджер WhatsApp. Кроме того, мы исправили функцию просмотра видео, теперь это можно сделать и с приложения тоже. Есть у нас хорошая новость и для наших рекламодателей. В мобильном приложении появилась новая рекламная площадка. Для того, чтобы нововведения заработали, необходимо обновить мобильное приложение "Мой ГОРОД". И тогда вы всегда будете в курсе последних новостей.