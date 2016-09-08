Вам может быть интересно
В Уральске снова морозы: прогноз погоды на 10 февраля
В целом по западному Казахстану погода остаётся морозной и зимней, так что жителям и гостям региона стоит одеваться тепло и быть готовыми к...
Электричество отключили у жителя ЗКО, судившегося с электросетевой компанией
Мужчина подавал иск в суд, однако в удовлетворении требований ему отказали. А 21 января 2026 года его дом отключили от электроэнергии.
Каждый десятый казахстанец промолчит о преступлении — исследование
Все больше казахстанцев не готовы обращаться в правоохранительные органы, даже если станут свидетелями преступления. По данным опроса Бюро н...
«Золотые правила» 103-летней жительницы ЗКО Марии Пащенко
У Марии Никифоровны большая семья. Вместе с супругом Николаем Семеновичем они прожили вместе почти 70 лет, воспитали трёх дочерей. Радуют ба...
Құлсарыда оқушының балтамен шабуылынан кейін мектеп директоры қызметінен кетті
Алтыншы ақпанда мектеп басшысы өз еркімен қызметінен кеткен.
Более полусотни жителей ЗКО госпитализировали с корью
В настоящее время в стационаре находятся 19 пациентов.
Тела женщины и троих детей обнаружили в частном доме в Актобе
Предварительной причиной смерти могло стать отравление природным газом.
В Казахстане женщина выбросила двоих детей из окна — её задержали
Детей 2021 и 2023 годов рождения оперативно доставили в больницу.
В ЗКО пытались ввезти вейпы из России
Контрабанду обнаружили при досмотре автомобиля.