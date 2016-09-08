Продюсер поблагодарила всех казахстанцев и всех, кто молился и поддерживал ее всё это время. - Я бы хотела склонить голову и сказать большое спасибо, потому что, наверное, на пятые или шестые сутки поняла,что я медийный человек, и вспомнила о том, что творится за стенами клиники, где я лежала. Действительно, первые пять дней были самыми ужасными для меня. И этот день 10 июня до сих пор преследует меня. До сих пор нахожусь не в самой лучшей форме. Я бы сказала, что до сих пор нахожусь в депрессии. Потому что меня одолевают страхи, фобии, я боюсь любого мужчины, который подходит ближе, чем на пять метров, сказала Баян Есентаева в эксклюзивном интервью Динаре Сатжан. A4BCeM5fp0w Рассказала телевежущая и подробности того злополучного дня. - Я прилетела, спокойно села в такси. Мы остановились на светофоре, открывается дверь и резко подсаживается он. Я не ожидала увидеть его именно таким образом. С тех пор я на автомате закрываю все двери, у меня такое состояние после этого. Я вижу в его руке нож, он вонзает его. Не увидела в его глазах ни сожаления, ничего. Я не испытала никакой резкой физической боли, поняла, что происходит что-то страшное. Я собрала волю в кулак и поняла, что не нужно истерить, кричать. Попросила водителя сделать что-нибудь. Дальше получила удар кулаком, вот это было больно. Глаз сразу отек и я уже ничего не видела. Потом он попросил остановить машину, на что водитель спокойно отреагировал. Я вышла из машины сама, в это время уже было какое-то помутнение. (...) Он сажает нас на другую машину, за рулем которой находился его племянник. Дальше начался весь, собственно, кошмар. Я молчала, потому что понимала, что ни крики, ни стоны, ни слезы не поменяют ситуацию. Началось избиение, которое продолжалось около двух часов. У меня кровь текла отовсюду - он мне порвал губы, выбил зубы, порезал лицо, сломал нос. Было очень больно, и я просила его подумать о детях, на что получила очередной удар. По прошествии трех месяцев у меня до сих пор атрофированы мышцы на левой стороне, у меня контузия второй степени, очень плохо вижу левым глазом, - поделилась Есентаева. Как призналась продюсер, ее супруг на протяжении 22 лет был азартным игроком. Конфликт между Баян Есентаевой и её мужем Бахытбеком Есентаевымпроизошёл 10 июня на АЗС в Талгарском районе Алматинской области и закончился избиением 42-летней телеведущей. Продюсер была госпитализирована в районную больницу Талгара с диагнозами: закрытая черепно-мозговая травма, параорбитальная гематома, проникающее ножевое ранение брюшной полости со сквозными повреждениями толстого и тонкого кишечников, забрюшинного пространства. Баян Есентаева проходила реабилитацию в Германии. Выяснилось, что Бахытбек Есентаев был пьян во время инцидента. Его взяли под стражу и начали в отношении него досудебное расследование. Полицейские его обвинили в попытке убийства, изнасиловании и насильственных действиях сексуального характера. 14 сентября в Специализированном межрайонном суде по уголовным делам Алматинской области начнутся предварительные слушания.