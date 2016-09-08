Генерал-майор Джумашев Жасулан Кдыргужиевич родился 22 января 1968 года в поселке Калмыково Тайпакского района Уральской области. Образование высшее-военное, в 1990 году окончил Новочеркасское высшее военное командное Краснознаменное училище связи имени Маршала Советского Союза Соколовского В.Д. по специальности "Командно-тактическая войск связи". В 2003 году окончил с отличием Военную академию Вооруженных Сил Республики Казахстан, специальность "Командно-штабная оперативно-тактическая". На воинской службе с августа 1986 года. С 1990 года проходил службу на различных воинских должностях. С 2004 года руководитель аппарата Командующего Республиканской гвардии Республики Казахстан. С марта 2005 года - начальник Департамента по чрезвычайным ситуациям Западно-Казахстанской области. С марта 2008 года - начальник Департамента по чрезвычайным ситуациям Атырауской области. С марта 2011 года - директор Департамента информатизации и связи Министерства по чрезвычайным ситуациям РК. С сентября 2012 года - директор Департамента гражданской обороны Министерства по чрезвычайным ситуациям РК. С октября 2014 года - заместитель председателя Комитета по чрезвычайным ситуациям Министерства внутренних дел РК. Семейное положение: женат, воспитывает двоих детей.
