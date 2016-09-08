Генерал-майор Джумашев Жасулан Кдыргужиевич родился 22 января 1968 года в поселке Калмыково Тайпакского района Уральской области. Образование высшее-военное, в 1990 году окончил Новочеркасское высшее военное командное Краснознаменное училище связи имени Маршала Советского Союза Соколовского В.Д. по специальности "Командно-тактическая войск связи". В 2003 году окончил с отличием Военную академию Вооруженных Сил Республики Казахстан, специальность "Командно-штабная оперативно-тактическая". На воинской службе с августа 1986 года. С 1990 года проходил службу на различных воинских должностях. С 2004 года руководитель аппарата Командующего Республиканской гвардии Республики Казахстан. С марта 2005 года - начальник Департамента по чрезвычайным ситуациям Западно-Казахстанской области. С марта 2008 года - начальник Департамента по чрезвычайным ситуациям Атырауской области. С марта 2011 года - директор Департамента информатизации и связи Министерства по чрезвычайным ситуациям РК. С сентября 2012 года - директор Департамента гражданской обороны Министерства по чрезвычайным ситуациям РК. С октября 2014 года - заместитель председателя Комитета по чрезвычайным ситуациям Министерства внутренних дел РК. Семейное положение: женат, воспитывает двоих детей.

Фото предоставлено ДЧС ЗКО Нового начальника личному составу ДЧС ЗКО представилСтоит отметить, что ранее Жасулан ДЖУМАШЕВ занимал должность заместителя председателя Комитета по ЧС МВД РК. Юрий Ильин поблагодарил Марата КУЛЬДИКОВА, который около двух лет возглавлял департамент, за плодотворную работу и пожелал успехов на новом посту. Сообщается, что он назначен на вышестоящую должность.