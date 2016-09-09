Сегодня, 9 сентября, на стадионе имени П. Атояна прошел концерт ко Дню города. Кроме местных артистов на сцене выступили и казахстанские звезды Турсынбек КАБАТОВ и Кайрат НУРТАС. Любимчик миллионов казахстанских девушек выступил, что называется, "на десерт" - под самый конец концерта. Публика горячо приняла артиста. Люди танцевали на трибунах и на самом поле. Поклонников от Кайрата Нуртаса разделяло ограждение и кордон из полицейских и солдат Нацгвардии, которым пришлось выдержать натиск фанатов, готовых прорвать блокаду. Именно у ограждения сцепились две девушки, но полицейские быстро разняли их. Что именно не поделили особы, неизвестно.AYri_tINoQA