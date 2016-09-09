Звезда казахстанской эстрады выступил на праздновании Дня города на стадионе, сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД". den goroda koncert (19) Сегодня, 9 сентября, на стадионе имени П. Атояна прошел концерт ко Дню города. Кроме местных артистов на сцене выступили и казахстанские звезды Турсынбек КАБАТОВ и Кайрат НУРТАС. Любимчик миллионов казахстанских девушек выступил, что называется, "на десерт" - под самый конец концерта. Публика горячо приняла артиста. Люди танцевали на трибунах и на самом поле. Поклонников от Кайрата Нуртаса разделяло ограждение и кордон из полицейских и солдат Нацгвардии, которым пришлось выдержать натиск фанатов, готовых прорвать блокаду. Именно у ограждения сцепились две девушки, но полицейские быстро разняли их. Что именно не поделили особы, неизвестно. den goroda koncert (16) den goroda koncert (21) den goroda koncert (20) den goroda koncert (18) den goroda koncert (17) Фото и видео Медета МЕДРЕСОВА AYri_tINoQA