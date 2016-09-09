На стадионе им.П. Атояна сегодня, 9 сентября, состоялся концерт. Празднование началось в 19.20, однако еще задолго до этого времени у стадиона собралось несколько тысяч человек. Многие приехали на машинах, что создало настоящий автомобильный коллапс на Чагано-Набережной и соседних улицах. Уральцы пришли на концерт целыми семьями и даже с маленькими детьми. Стадион был полон. На ВИП-местах расположилось руководство области и города, а также гости из приграничных регионов России и соседних областей Казахстана. Там же были и призеры Олимпиады - Данияр Елеусинов и Екатерина Ларионова. Несколько пар молодоженов поздравили с законным браком и Днем города перед многотысячной толпой. АО "Жилстройсбербанк Казахстана" подарил каждой паре сертификаты на открытие вклада в банке, а от акимата Уральска им вручили бытовую технику. Второй блок праздника провел юморист Турсынбек КАБАТОВ. Именно он пригласил на сцену акима Уральска Наримана ТУРЕГАЛИЕВА, и они вместе поздравили победителей конкурса "Лучший в профессии". Аким города поздравил уральцев и гостей города с праздником и пожелал им мира и благополучия. Поздравили уральцев с праздником и олимпийцы - Данияр Елеусинов и Екатерина Ларионова. Они поблагодарили земляков за поддержку. На сцене выступали местные артисты, танцевальные коллективы и студенты. По-настоящему зажег публику певец Кайрат НУРТАС. Под его песни зрители, среди которых была не только молодежь, но и люди преклонного возраста и родители с совсем еще грудными детьми, принялись танцевать. Закончился концерт праздничным салютом. Между тем, 9 сентября, на проспекте прошли народные гулянья. На праздник в Уральск приехали делегации из соседних областей России и акимы Актобе, Атырау и Актау. - Поздравляю жителей и гостей города с праздником. Бываем здесь постоянно и видим, как ваш город преображается: дороги стали лучше, появились новые красивые здания. Желаем Уральску дальнейшего процветания, - сказал аким Актобе Ильяс ИСПАНОВ. На проспекте Достык этнокультурные объединения области представили концертную программу с живой музыкой.