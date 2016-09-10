На день рождения уральские бизнесмены подарили городу новую скульптуру - бронзового осетра. Установили ее на набережной реки Урал. Автором архитектурной композиции является- Осетр выбран не случайно, так как находится в "Красной книге" и теперь мы хотим возобновить популяцию этих редких рыб. В прошлые века осетр был главным деликатесом в царской семье, - рассказывает Дмитрий БАЙМУКАШЕВ. После открытия памятникаотпустил в Урал несколько маленьких осетров, выращенных в искусственных условиях. Как рассказалв скором времени в регионе откроется аквакультурный комплекс мощностью 8000 тонн икры и 60000 тонн товарной осетрины. Комплекс по производству осетровой икры должен заработать до конца этого года. Об этом в начале лета заявлял руководитель областного управления предпринимательства Миржан САТКАНОВ. На открытии скульптуры присутствовали звезды казахстанской эстрады Гульнара Сельбаева, Сон Паскаль и Ануар Нурпеисов. Между тем, главные народные гулянья прошли днем раньше на проспекте Достык и Арбате На праздник в Уральск приехали делегации из соседних областей России и акимы Актобе, Атырау и Актау. - Поздравляю жителей и гостей города с праздником. Бываем здесь постоянно и видим, как ваш город преображается: дороги стали лучше, появились новые красивые здания. Желаем Уральску дальнейшего процветания, - сказал аким Актобе Ильяс ИСПАНОВ. На проспекте Достык этнокультурные объединения области представили концертную программу с живой музыкой. Пустился в пляс и аким Уральска Нариман ТУРЕГАЛИЕВ. На арбате традиционно проходит выставка цветов, в которой участвуют учебные заведения. Но горожан больше привлекла аллея с зонтиками. А вот детвора окружила свинку Пеппу и фиксика Симку, которые пускали огромные мыльные пузыри. - Поздравляю всех уральцев с праздником. Желаю всем мира, добра и счастья, - говорит Гульзира АЖГАЛИЕВА, которая пришла на праздник с 6-месячным внуком. - Праздник нам очень понравился. Каждый год мы видим, что жить становится лучше. Что город процветает, - говорит Любовь Николаевна. В районе остановки "Кирова" прошла выставка народно-прикладного искусства. Здесь были представлены фоторамки ручной работы, плетения из бисера, картины, керамические изделия и многое другое.