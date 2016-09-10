В состязаниях приняли участие как профессиональные спортсмены, неоднократно выступавшие в подобных турнирах, так и начинающие. Последние достигли высот в пауэрлифтинге и тяжелой атлетике и показали в соревнованиях неплохие результаты. Организатором турнира стал городской отдел спорта. Силачам предстояло пройти несколько этапов соревнования. Им необходимо было как можно больше раз поднять за одну минуту железное бревно весом 80 килограмм, пройти с двумя такими бревнами определенную дистанцию на время, перекатить покрышку от грузового авто весом 300 килограммов, поднять машину марки "Ауди", а в самом последнем туре участникам предстояло протянуть на лямках "Камаз" весом более шести тонн на дистанции 20 метров. По словам директора детской юношеской спортивной школы №4 Асхата ШАЙХИЕВА, в соревнованиях принимали участие даже те, кто не занимается спортом вообще. - Сегодня у нас нет ограничений и любой желающий мог проверить свои силовые способности в любом из туров. Такой вид состязаний в Уральске проводится уже второй раз, - отметил Асхат ШАЙХИЕВ. К слову, победители соревнований получили в подарок бытовую технику от спонсора. Напомним, со 2 по 4 сентября на так называемой "учительской поляне" в районе турбазы около нового моста через реку Урал пройдет культурно-туристический фестиваль "Fishбармак". На фестивале планируется сварить в большом казане уху и накормить всех участников. 7 сентября в 12.00 будет торжественное вручение ключей от двух 90-квартирых домов в поселке Зачаганск. Помимо этого, в городе 10 сентября в 9 часов утра пройдет традиционный велопробег с участием золотого призера летних олимпийских игр Данияра ЕЛЕУСИНОВА. Пока сказать точно, приедет ли он, мы не можем, но приглашение отправили и ждем положительного ответа, - отметил Марс САТЫБАЛДИЕВ. 3 сентября в 18.00 в Казахском драматическом театре пройдет конкурс красоты "Мисс Уральск - 2016". Концертные программы с участием звезд казахстанской эстрады, таких как Кайрат Нуртас и Турсынбек Кабатов, пройдут 9 и 10 сентября в семь и восемь вечера. 9 сентября концерт пройдет на стадионе имени П. Атояна. Вход будет бесплатным, но по пригласительным билетам, которые можно будет взять уже на следующей неделе в центре имени Кадыра Мырза Али и в ДК Молодежи. 10 сентября праздничная программа начнется в 20.00 на новой площади в шестом микрорайоне.