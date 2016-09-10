Супермаркет работает ежедневно с 8.00 до 22.00. Ждем вас по адресу: г. Уральск, мкр. Женис 3 ТРЦ «ASIA MALL».

Настоящий подарок ко дню города преподнес торгово-развлекательный центр ASIA MALL, порадовав открытием нового супермаркета под звучным названием «Food House», что в переводе означает «Дом Еды».В то, что это действительно дом еды начинаешь верить, едва взглянув на изобилие товаров на прилавках супермаркета. В «Food House» жителям и гостям города предложен широкий выбор товаров на любой вкус и кошелек.Так, для гурманов и просто ценителей хорошей еды, предлагается целая линейка продуктов от мировых производителей: мясные и рыбные деликатесы, сыры, чай, кофе, элитные напитки и многое другое.Хочется отметить, что цены на продукты ежедневного спроса, такие как сахар, хлеб, молоко, бакалея, группа товаров для дома и многое другое - вполне доступны для покупателей со средним достатком.Особенно радует большой выбор замороженной продукции, уже давно полюбившейся горожанам торговой марки «Фабрика Качества» по очень низкой цене.Для тех, кто хочет поддержать отечественного товаропроизводителя, предоставляется широкий выбор товаров, произведенных в Казахстане.Не забыли здесь и про самых маленьких покупателей. Так, придя за продуктами, мамочки малышей могут порадовать их игрушками на любой вкус, а отдел для самых маленьких удивит вас своим разнообразием.– Миссия нашего супермаркета – это предоставить нашим покупателям широкий выбор товаров по доступным ценам. Планируем радовать наших покупателей не только разнообразием ассортимента, но и различными акциями. Поэтому, дорогие наши горожане, следите за нашими ценами и специальными предложениями и почаще приходите к нам в супермаркет, - пригласила уральцев директор супермаркета «Food House».На открытие нового супермаркета пришли немало уральцев и гостей города, которые с удовольствием отметили большое разнообразие и доступные цены, а также были приятно удивлены подарками, которые получили на кассе. Такие презенты на кассе получат все покупатели, совершившие покупку в первые дни работы супермаркета.Новый супермаркет «Food House» приглашает за покупками всех, кто любит вкусно поесть, ценит качество и умеет экономить.На правах рекламы.