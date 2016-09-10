Состоялось открытие нового супермаркета в одном из крупнейших торгово-развлекательных центров города ASIA MALL. IMG_1902 Настоящий подарок ко дню города преподнес торгово-развлекательный центр ASIA MALL,  порадовав открытием нового супермаркета под звучным названием «Food House», что в переводе означает «Дом Еды». IMG_1828 В то, что это действительно дом еды начинаешь верить, едва взглянув на изобилие товаров на прилавках супермаркета. В «Food House» жителям и гостям города предложен широкий выбор товаров на любой вкус и кошелек. IMG_1832 Так, для гурманов и просто ценителей хорошей еды, предлагается целая линейка продуктов от мировых производителей: мясные и рыбные деликатесы, сыры, чай, кофе, элитные напитки и многое другое. IMG_1843 Хочется отметить, что цены на продукты ежедневного спроса, такие как сахар, хлеб, молоко, бакалея, группа товаров для дома и многое другое - вполне доступны для покупателей со средним достатком. IMG_1868 Особенно радует большой выбор замороженной продукции, уже давно полюбившейся горожанам торговой марки «Фабрика Качества» по очень низкой цене. IMG_1851 Для тех, кто хочет поддержать отечественного товаропроизводителя, предоставляется широкий выбор товаров, произведенных в Казахстане. IMG_1876 Не забыли здесь и про самых маленьких покупателей. Так, придя за продуктами, мамочки малышей могут порадовать их игрушками на любой вкус, а отдел для самых маленьких удивит вас своим разнообразием. IMG_1860 – Миссия нашего супермаркета – это предоставить нашим покупателям широкий выбор товаров по доступным ценам. Планируем радовать наших покупателей не только разнообразием ассортимента, но и различными акциями. Поэтому, дорогие наши горожане, следите за нашими ценами и специальными предложениями и почаще приходите к нам в супермаркет, - пригласила уральцев директор супермаркета «Food House». IMG_1882 На открытие нового супермаркета пришли немало уральцев и гостей города, которые с удовольствием отметили большое разнообразие и доступные цены, а также были приятно удивлены подарками, которые получили на кассе. Такие презенты на кассе получат все покупатели, совершившие покупку в первые дни работы супермаркета. IMG_1922 Новый  супермаркет «Food House» приглашает за покупками всех, кто любит вкусно поесть, ценит качество и умеет экономить.

Супермаркет работает ежедневно с 8.00 до 22.00. Ждем вас по адресу: г. Уральск, мкр. Женис 3 ТРЦ «ASIA MALL».

На правах рекламы.