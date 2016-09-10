Об этом сообщает корреспондент портала «Мой ГОРОД» со ссылкой на местную полицейскую службу УВД г.Уральск. IMG-20160910-WA0007 Сегодня, 10 сентября, празднование Дня города пройдет на новой площади в микрорайоне Астана. На новой площади состоится открытие скульптуры, после чего будет концерт. - На площади состоится праздничное мероприятие с участием звезд казахстанской эстрады, поэтому мы предлагаем ознакомиться со схемой дорожного движения и места парковки автотранспортных средств, - рассказала инспектор МПС УВД г.Уральск Динара АБДУЛКАЛИКОВА. Стоит отметить, что измененная схема дорожного движения начнет действовать сегодня ориентировочно с 18.00.