Экспонаты из Атырауского музея привезли в Уральск

В Уральске состоялось открытие выставки "Сарайшык - древняя столица Казахстана", передает корреспондент портала "Мой ГОРОД". Как рассказал директор областного краеведческого музея Мирболат Ерсаев, в Уральске стартовала акция "Парад музеев". В качестве гостей были приглашены сотрудники музеев из Атырауской и Актюбинской областей. – Месяц назад мы приняли эстафету у Атырауской области, и сегодня в Уральске проходит открытие акции "Парад музеев". Сегодня же мы передадим эстафету дальше, в Актюбинскую область. Мы стараемся тесно сотрудничать со всеми музеями страны, обмениваемся опытом. Представит