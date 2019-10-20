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Социум

Экспонаты из Атырауского музея привезли в Уральск

В Уральске состоялось открытие выставки "Сарайшык - древняя столица Казахстана", передает корреспондент портала "Мой ГОРОД". Как рассказал директор областного краеведческого музея Мирболат Ерсаев, в Уральске стартовала акция "Парад музеев". В качестве гостей были приглашены сотрудники музеев из Атырауской и Актюбинской областей. – Месяц назад мы приняли эстафету у Атырауской области, и сегодня в Уральске проходит открытие акции "Парад музеев". Сегодня же мы передадим эстафету дальше, в Актюбинскую область. Мы стараемся тесно сотрудничать со всеми музеями страны, обмениваемся опытом. Представит
Арайлым Усербаева
Экспонаты из Атырауского музея привезли в Уральск
В Уральске состоялось открытие выставки "Сарайшык - древняя столица Казахстана", передает корреспондент портала "Мой ГОРОД".
Как рассказал директор областного краеведческого музея Мирболат Ерсаев, в Уральске стартовала акция "Парад музеев". В качестве гостей были приглашены сотрудники музеев из Атырауской и Актюбинской областей. – Месяц назад мы приняли эстафету у Атырауской области, и сегодня в Уральске проходит открытие акции "Парад музеев". Сегодня же мы передадим эстафету дальше, в Актюбинскую область. Мы стараемся тесно сотрудничать со всеми музеями страны, обмениваемся опытом. Представители Атырауского областного музея привезли к нам свои экспонаты. Вниманию жителей и гостей города будут представлены реликвии, которые были найдены на месте городища Сарайшык. Всем известно, что Сарайшык был столицей древнего Казахстана и это место включено в список сакральных мест страны. Глава государства Касым-Жомарт Токаев поручил накануне 750-летия Алтын Орды возродить город Сарайшык, - рассказал директор музея. Кроме этого, посетители смогли увидеть выставку, посвященную городищу Жайык 13-15 веков. Городище также включено в список ста сакральных мест Казахстана. – Во время археологических раскопок там были найдены очень много предметов, которые представляют собой историческую ценность. Людям ведь не интересно каждый раз видеть одни и те же экспонаты, поэтому мы стараемся каждый раз показывать что-то новое, - говорит Мирболат Ерсаевю Еще одними гостями акции стали представители музея из города Санкт-Петербург. Выставка "Египетские мумии. Путешествие в вечность" началась в конце сентября и продлится до 10 ноября. Однако во время акции "Ночь в музее" посетители смогли увидеть мумии абсолютно бесплатно. – Представленные экспонаты являются точной копией египетских мумий. Здесь горожане могут увидеть процесс захоронения, бальзамирования фараонов. Кроме этого, здесь можно увидеть необходимые предметы для захоронений, а параллельно на экране показывают документальный фильм. Во время акции "Ночь в музее" посетителям было разрешено фотографироваться с мумиями, - добавил Мирболат Ерсаев.
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