Иллюстративное фото из архива "МГ" В акимате г. Уральк сообщили, что всего в прошлом году на биржу труда обратились 189 человек с ограниченными возможностями. - Из общего числа обратившихся было трудоустроено на постоянную работу 44 человека, 12 были отправлены на молодежную практику, 6 на социальные рабочие места, 93 были устроены на общественные работы и 26 прошли обучение. Ежеквартально предприятия города предоставляют в центр занятости населения сведения о количестве рабочих мест для выполнения квоты трудоустройства инвалидов. Согласно приказу установлена квота рабочих мест для трудоустройства людей с ограниченными возможностями в размере от 2 до 4% от численности рабочих мест без учета вакансий на тяжелых работах, работах с вредными, опасными условиями труда, - рассказали в городском акимате. Кроме того, ежегодно определяется перечень организаций, реализующих квоты на трудоустройство инвалидов. - На сегодняшний день разрабатывается проект электронной биржи труда, внедрение которой позволит безработным, в том числе лицам с ограниченными возможностями, трудоустроиться согласно поданным заявкам от работодателей, - заявили в акимате г. Уральск. В 2017 году сведения о свободных рабочих местах для людей с ограниченными возможностями предоставили 15 организаций.