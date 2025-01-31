Ерболат Досаев ознакомился с инновационными разработками на форуме Digital Almaty

В этом году в мероприятии принимают участие более 300 международных экспертов, которые представят успешные кейсы применения цифровых технологий в реальном секторе экономики в рамках более чем 40 панельных сессий.

Аким Алматы Ерболат Досаев посетил международный цифровой форум Digital Almaty 2025, в ходе посещения глава города осмотрел стартап-аллею и робозону, где были представлены инновационные разработки, в том числе проекты казахстанских специалистов.

Глава мегаполиса ознакомился с новыми достижениями цифровой трансформации. В зоне «Индустрия X» казахстанские технологические компании продемонстрировали успешные проекты, внедренные на крупных промышленных предприятиях. «Индустрия X» предполагает использование передовых технологий, включая искусственный интеллект для повышения эффективности, качества и производительности в различных отраслях производства.

Алматы, выступающий в качестве цифрового хаба Центральной Азии, традиционно стал местом проведения форума. В этом году в мероприятии принимают участие более 300 международных экспертов, которые представят успешные кейсы применения цифровых технологий в реальном секторе экономики в рамках более чем 40 панельных сессий.

Стоит отметить, что около трети IT-компаний Казахстана сосредоточено в Алматы. Благодаря реализованной по поручению главы города программе развития IT-экосистемы Алматы, направленной на развитие и поддержку стартапов в ключевых направлениях, включая умные города, искусственный интеллект, большие данные и устойчивое развитие, общая сумма привлеченных инвестиций составила 19,2 млн долларов США, а совокупный доход стартапов достиг 5,37 млрд тенге. Было создано 2 049 рабочих мест.

В мегаполисе успешно развивается проект Almaty Cyber Games (ACG), цель которого сделать Алматы главным центром киберспорта и игровой индустрией региона. В 2024 г. состоялся совместный международный турнир ACG International Tencent Games 2024.

Акселерационные и инкубационные программы успешно завершили 309 стартапов, из которых 16 уже подтвердили продажи на международных рынках.

Кроме того, в Алматы впервые в Казахстане для обеспечения безопасности горожан были использованы видеоаналитика и искусственный интеллект. В 2023 году акимат внедрил комплексную систему безопасности в государственных образовательных и дошкольных учреждениях. Перенимая успешный опыт Алматы, другие регионы страны также начали внедрять эту технологию. В рамках проекта Единой системы видеомониторинга к концу года количество городских камер, интегрированных в единую сеть, увеличится до 70 тысяч.