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Происшествия

Еще один физкультурно-оздоровительный комплекс открыли в Уральске

Сегодня, 3 июля, в поселке Зачаганск прошло официальное открытие ФОК, сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД". Строительство финансировалось из республиканского бюджета и обошлось бюджету в 432,181 млн тенге. Проектная мощность составляет 320 мест. На первом этаже комплекса есть зал на 6 тренажеров, зал для игровых видов спорта: баскетбола, волейбола, мини-футбола. На втором этаже расположен зал для занятия борьбой, мужская и женская тренерские комнаты, класс настольных игр, трибуны на 320 мест. На открытии присутствовал аким ЗКО Нурлан НОГАЕВ, замакима Уральска Галым ОРЫНГАЛИЕВ, другие поч
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Еще один физкультурно-оздоровительный комплекс открыли в Уральске
Сегодня, 3 июля, в поселке Зачаганск прошло официальное открытие ФОК, сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД".
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Otkrytie FOK (1)
Строительство финансировалось из республиканского бюджета и обошлось бюджету в 432,181 млн тенге. Проектная мощность составляет 320 мест. На первом этаже комплекса есть зал на 6 тренажеров, зал для игровых видов спорта: баскетбола, волейбола, мини-футбола. На втором этаже расположен зал для занятия борьбой, мужская и женская тренерские комнаты, класс настольных игр, трибуны на 320 мест. На открытии присутствовал аким ЗКО Нурлан НОГАЕВ, замакима Уральска Галым ОРЫНГАЛИЕВ, другие почетные гости и жители поселка Зачаганск. Перерезать ленту выпала честь ветерану спорта Мадиясу ХАМИТОВУ и чемпиону РК по волейболу среди юношей. Аким ЗКО поздравил всех с открытием, отметив, что в ЗКО с каждым годом все больше людей занимаются спортом. Открытие комплекса совпало с международными соревнованиями по волейболу среди детей. На соревнования прибыли пять команд из России и команда из Венгрии. По словам тренера российской команды, они не первый год приезжают в Уральск на соревнования, но в таком большом составе - впервые. - У нас приехало несколько команд, - рассказала тренер команды из Самары Ирина МАТВЕЕВА. - Это команды из Казани, Набережных Челнов, Самары, Нефтекамска.
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Фото Медета МЕДРЕСОВА
Зачаганск

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