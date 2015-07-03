Еще один физкультурно-оздоровительный комплекс открыли в Уральске

Сегодня, 3 июля, в поселке Зачаганск прошло официальное открытие ФОК, сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД". Строительство финансировалось из республиканского бюджета и обошлось бюджету в 432,181 млн тенге. Проектная мощность составляет 320 мест. На первом этаже комплекса есть зал на 6 тренажеров, зал для игровых видов спорта: баскетбола, волейбола, мини-футбола. На втором этаже расположен зал для занятия борьбой, мужская и женская тренерские комнаты, класс настольных игр, трибуны на 320 мест. На открытии присутствовал аким ЗКО Нурлан НОГАЕВ, замакима Уральска Галым ОРЫНГАЛИЕВ, другие поч