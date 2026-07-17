Канье Уэст проведет концерт в Алматы - названа дата концерта

Американский рэпер, продюсер и дизайнер Канье Уэст (Ye) впервые выступит в Казахстане. Концерт состоится 14 августа на Центральном стадионе Алматы, передает МойГород.

Организаторы сообщили, что продажи билетов стартуют в понедельник, 20 июля.

Чем известен Канье Уэст?

Канье Уэст считается одним из самых известных артистов современной музыкальной индустрии. За свою карьеру он стал обладателем 24 премий «Грэмми», а также добился успеха в сфере моды и бизнеса. В 2021 году музыкант официально сменил имя на Ye, однако для большинства поклонников он по-прежнему остается Канье Уэстом.

В мае этого года артист впервые за 11 лет выступил в Европе. Его концерт на Олимпийском стадионе Ататюрка в Стамбуле посетили более 118 тысяч зрителей, что стало самым массовым музыкальным событием года в Турции.

Возвращению музыканта на мировую сцену предшествовали несколько лет громких скандалов. В 2022 году Канье Уэст оказался в центре общественного резонанса после серии антисемитских высказываний. После этого сотрудничество с ним прекратили Adidas, Balenciaga и ряд других крупных брендов, а некоторые европейские страны и организаторы отказались проводить его концерты.

В 2025 году рэпер публично принес извинения, после чего постепенно начал возвращаться к концертной деятельности. Теперь артист впервые включил Казахстан в гастрольный маршрут.