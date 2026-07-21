Есть ли предпосылки для роста цен на жилье в Казахстане: ответ Минпрома

В Минпромышленности рассказали, как пересмотр порогов достаточности ЕНПФ отразился на покупательской способности казахстанцев и стоит ли ожидать подорожания квартир на коммерческом и социальном рынках.

Повышение порогов минимальной достаточности для снятия пенсионных накоплений из ЕНПФ не оказало негативного влияния на покупательскую способность казахстанцев на рынке недвижимости. Об этом на брифинге в правительстве заявил министр промышленности и строительства Ерсайын Нагаспаев.

Отвечая на вопросы журналистов о возможном подорожании квартир, глава ведомства подчеркнул, что государственные органы не занимаются прямым регулированием цен на коммерческом рынке, однако объективных причин для резкого скачка стоимости жилья сейчас нет.

- В пределах 617 тыс. тенге в целом стоит по стране квадратный метр коммерческого жилья. Что касается цен на социальное жилье, здесь позиция государства четкая - мы контролируем цены, они повышаться не будут. Я не буду давать прогнозы по повышению или снижению цен, но предпосылок к этому нет. Обычно наоборот летом активность повышается и всегда повышается спрос на жилье, - резюмировал Ерсайын Нагаспаев.

В министерстве также добавили, что летний сезон традиционно сопровождается оживлением на риелторском рынке, но данный сезонный спрос находится в пределах нормы.