Все города
Выберите город
Все города Астана Аксай Актау Актобе Алматы Атырау Уральск
Главный баннер
Информационное сообщение
  • Курсы предоставлены Национальный банк Казахстана
  • $ 491,37 ₸
  • 570,48 ₸
  • 6,78 ₸
  • Уральск

Меню

© Mgorod News 2016 - 2026

Социум

Есть ли предпосылки для роста цен на жилье в Казахстане: ответ Минпрома

В Минпромышленности рассказали, как пересмотр порогов достаточности ЕНПФ отразился на покупательской способности казахстанцев и стоит ли ожидать подорожания квартир на коммерческом и социальном рынках.
Варвара Тыщенко
Есть ли предпосылки для роста цен на жилье в Казахстане: ответ Минпрома
Иллюстративное фото из архива "МГ"

Повышение порогов минимальной достаточности для снятия пенсионных накоплений из ЕНПФ не оказало негативного влияния на покупательскую способность казахстанцев на рынке недвижимости. Об этом на брифинге в правительстве заявил министр промышленности и строительства Ерсайын Нагаспаев.

Отвечая на вопросы журналистов о возможном подорожании квартир, глава ведомства подчеркнул, что государственные органы не занимаются прямым регулированием цен на коммерческом рынке, однако объективных причин для резкого скачка стоимости жилья сейчас нет.

- В пределах 617 тыс. тенге в целом стоит по стране квадратный метр коммерческого жилья. Что касается цен на социальное жилье, здесь позиция государства четкая - мы контролируем цены, они повышаться не будут. Я не буду давать прогнозы по повышению или снижению цен, но предпосылок к этому нет. Обычно наоборот летом активность повышается и всегда повышается спрос на жилье, - резюмировал Ерсайын Нагаспаев.

В министерстве также добавили, что летний сезон традиционно сопровождается оживлением на риелторском рынке, но данный сезонный спрос находится в пределах нормы.

Читайте также

Новости партнёров

Главный баннер --> after article