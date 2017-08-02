Этноауылда өнерпаздар шеруі өтті
ЭКСПО-2017 көрмесінің аясында этноауылда батысқазақстандық өнер ұжымдарының шеруі өтті. Иллюстративное фото с сайта ticketon.kz Дәстүрлі ән, күй, би өнерін насихаттап жүрген оркестр, ансамбль өнерпаздары ұлттық құндылықтарды паш етті. Ерекше шараға үлес қосқандардың қатарында аудандық өнер ұжымдары да бар. Өңірден келген көкпаршылар, тоғызқұмалақшылар, басқа да спорт ұжымдары шерудің айшықты өтуіне атсалысты. Ұлттық өнерді ұлықтаған шараға ұзын саны 300-дей мәдениет қызметкері қатысты. Олардың қатарында Ғ.Құрманғалиев атындағы облыстық филармонияның өнерпаздары, облыстық халық шығармашылығы ор