EXPO-2017: облыс әкімі этноауылды аралады
Бүгін - Астанадағы EXPO-2017 көрмесі аясында өтіп жатқан Батыс Қазақстан облысының соңғы қорытынды күні. Түске дейін облыс әкімі Алтай Көлгінов «Рухани жаңғыру» бағдарламасына орай өңір шеберлерінің туындылары мен облыстық музей жәдігерлері қойылған этноауылды аралады. Иллюстративное фото с сайта ticketon.kz Бір аптаға созылған облыс күндері аяқтала келді. Бұған дейін бірнеше іскерлік кездесулер, 10 шақты концерт, 8 қойылым, өзге де танымдық көрмелер ел назарына ұсынылды. Ең маңызды қорытынды шаралар бүгін ЭКСПО алаңында өтпек. Этноауылға ат басын бұрған өңір басшысы осы жерде өңірбасшысы асса