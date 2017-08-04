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EXPO-2017: облыс әкімі этноауылды аралады

Бүгін - Астанадағы EXPO-2017 көрмесі аясында өтіп жатқан Батыс Қазақстан облысының соңғы қорытынды күні. Түске дейін облыс әкімі Алтай Көлгінов «Рухани жаңғыру» бағдарламасына орай өңір шеберлерінің туындылары мен облыстық музей жәдігерлері қойылған этноауылды аралады. Иллюстративное фото с сайта ticketon.kz Бір аптаға созылған облыс күндері аяқтала келді. Бұған дейін бірнеше іскерлік кездесулер, 10 шақты концерт, 8 қойылым, өзге де танымдық көрмелер ел назарына ұсынылды. Ең маңызды қорытынды шаралар бүгін ЭКСПО алаңында өтпек. Этноауылға ат басын бұрған өңір басшысы осы жерде өңірбасшысы асса
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EXPO-2017: облыс әкімі этноауылды аралады
Бүгін - Астанадағы EXPO-2017 көрмесі аясында өтіп жатқан Батыс Қазақстан облысының соңғы қорытынды күні. Түске дейін облыс әкімі Алтай Көлгінов «Рухани жаңғыру» бағдарламасына орай өңір шеберлерінің туындылары мен облыстық музей жәдігерлері қойылған этноауылды аралады.
Иллюстративное фото с сайта ticketon.kz Бір аптаға созылған облыс күндері аяқтала келді. Бұған дейін бірнеше іскерлік кездесулер, 10 шақты концерт, 8 қойылым, өзге де танымдық көрмелер ел назарына ұсынылды. Ең маңызды қорытынды шаралар бүгін ЭКСПО алаңында өтпек. Этноауылға ат басын бұрған өңір басшысы осы жерде өңірбасшысы ассамблея мүшелерімен кездесті. - Астана төрінде ЭКСПО алаңында облыс күндерінің өтуі - керемет оқиға. Бұл іске мемлекеттік органдар мұрындық болып, қоғамдық ұйымдар, қолөнер шеберлері, мәдениет қызметкерлері, жастар, ассамблея мүшелері белсене қатысуда. Баршаңызға алғыс айтамын. Өз өлкемізді Астана жұртшылығына, оның қонақтарына, шетел азаматтарына таныстыруымыз өңір тарихындағы маңызды белес, - деді Батыс Қазақстан облысының әкімі Алтай КӨЛГІНОВ. Бұдан соң өңір басшысы Жайықтан келген 21 шебердің туындылары қойылған көрмемен танысты. Мұнда ағаш ұсталары, суретші-мүсіншілер, зергерлер мен ісмерлер ұлттық өнердің ең озық үлгілерін насихаттауда. Оларға тапсырыс беріп немесе бұйымдарын сатып алып жатқандар да бар. Біздің шеберлермен Қостанай облысының ұсталары да қоңсылас орналасқан. Ағаштан жасалған кесе, ожау, табақша, өзге де тұрмыстық бұйымдар көздің жауын алады. Олардың неден және қалай жасалатынын сұрап білген облыс әкімі шеберге «Өнеріңіз үстей берсін!» деп тілек айтты. Өңір делегациясы осы этноауылда 400-дей зат әкеліп, көрмеге қойған  облыстық тарихи-өлкетану музейінің құнды жәдігерлерін де тамашалады. Ұлттың кім екенін танытып, ежелгі тұрмыс-тіршілігін, салт-санасын, философиясын жан-жақты ашып көрсеткен мұндай этноауылды өзіміздің облыста да ашу идеясы осы жерде талқыланды. Бұған ақжайықтықтардың әлеуеті жетеді. Тың идеяға ассамблея мүшелері де қолдау танытты. Арман КУРМАНГАЛИЕВ

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