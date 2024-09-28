Одним из главных достижений в сохранении здоровья детского населения является развитие высокоспециализированной помощи в неонатологии.

– С развитием неонатальной хирургии и трансферта этих технологий в регионы, выживаемость новорожденных с врожденными пороками составила 86%. В среднем, ежегодно 1500 новорожденных с врожденными пороками получают оперативное лечение, из них 40% оперируются методом эндовидеохирургии, - отметила в своем выступлении министр здравоохранения Акмарал Альназарова на заседании Комиссии по правам человека при президенте Республики Казахстан.

Благодаря внедрению эффективных перинатальных технологий, развитию реанимации новорожденных, выживаемость детей с экстремально низкой массой тела увеличилась в 4 раза.

По данным минздрава, Казахстан является единственным государством в Центральной Азии, где проводятся кардиохирургические операции с рождения. В среднем в год проводится до двух тысяч операций на открытом сердце, детям с врожденными пороками сердца, из них 75% проведены детям до года жизни.

В стране на динамическом наблюдении у детских онкологов и гематологов наблюдаются около 4 тысяч детей, которые находятся в ремиссии злокачественных новообразований, в год выявляется до 600 злокачественных новообразований у детей.

– Совершенствуются методы терапии, внедряется молекулярно-генетическая диагностика, выполняются органосохраняющие операции, за последние 10 лет в стране выполнено 452 трансплантации гемопоэтических стволовых клеток, в том числе, неродственные от зарубежных доноров, - дополнили в министерстве здравоохранения РК.

Отметим, что в республике открыты и функционируют 17 центров раннего вмешательства для лечения детей с врожденными пороками развития.