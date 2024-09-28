Инцидент произошел 21 сентября в микрорайоне Сарытау. На двухлетнюю девочку упал уличный тренажер, который установлен на площадке. Прибывшая на место карета сокрой помощи доставила малышку в областную многопрофильную детскую больницу. Её осмотрели врачи, сделали рентген-снимок. Переломов, к счастью, удалось избежать, зафиксированы лишь ушибы мягких тканей. Девочке назначили амбулаторное лечение.

В городском акимате пообещали позже рассказать, на чьем балансе находится уличная площадка и будут ли ответственные проверять другие аналогичные площадки.