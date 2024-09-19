В ведомстве отметили, что в связи с высокой температурой воздуха, продажа мясной продукции разрешается. В акимате приглашают всех предпринимателей, сельхозтоваропроизводителей и жителей города.

Еженедельная сельхозярмарка пройдет в Уральске в эти выходные

Как сообщили в акимате Уральска, с 9:00 до 13:00 состоятся сельскохозяйственные ярмарки:

21 сентября ярмарка пройдет на улице Ихсанова.

22 сентября ярмарка пройдет в Зачаганске на улице Жангир хана, 52Б (территория ТД «Жангир хан»);

В ведомстве отметили, что в связи с высокой температурой воздуха, продажа мясной продукции не разрешается. В акимате приглашают всех предпринимателей, сельхозтоваропроизводителей и жителей города.

Напомним, что двух предпринимателей оштрафовали за отсутствия цен на ценниках. Также на ярмарке установили электронные весы и баннер с рекомендованными ценами на продукты.