Между тем, в департаменте торговли и защиты прав потребителей напомнили, что стоимость товара нужно указывать письменно. За нарушение этого правила уже оштрафовали двух предпринимателей на 6 МРП.

Как сообщили в акимате Уральска, с 9:00 до 13:00 состоятся сельскохозяйственные ярмарки:

14 сентября — на улице Ихсанова;

15 сентября — в посёлке Зачаганск, улица Жангир хана, 52Б.

В акимате приглашают всех предпринимателей, сельхозтоваропроизводителей и жителей города.

Между тем, в департаменте торговли и защиты прав потребителей напомнили, что стоимость товара нужно указывать письменно. За нарушение этого правила уже оштрафовали двух предпринимателей на 6 МРП.

— Мы каждую неделю с сотрудниками выходим на ярмарки и раздаем информационные материалы о том, что стоимость товара должна быть указана в письменном виде. Но результатов нет, и я не понимаю, почему люди не ставят ценники. Ведь проще указать цену один раз, чем озвучивать её каждому покупателю. Думаю, основная причина — желание получить прибыль, когда одним говорят одну цену, а другим — другую. Я понимаю стремление к прибыли, но есть правила, которые нужно соблюдать, — прокомментировала руководитель департамента торговли и защиты прав потребителей Эльмира Киматова.

Напомним, что специалисты ведомства установили весы и прайс-листы с рекомендуемыми ценами на продукты в местах проведения ярмарок.