Иллюстративное фото из архива "МГ" Как рассказал аким Уральска Абат Шыныбеков, в соответствии с правилами благоустройства они разработали дизайн-код фасадных элементов зданий и улиц города. - Его наличие сделает город более цельным, согласованным и понятным. Фасады здания, вывески и указатели будут согласованы в одном стиле и расположены в строго определенных местах. На данный момент уже готов дизайн-код по проспекту Назарбаева. Мы начинаем работу, этот процесс будем проводить вместе с предпринимателями, владельцами объектов и жителями города, - пояснил градоначальник. Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.