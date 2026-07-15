Фермеры ЗКО могут получить льготные кредиты на развитие животноводства

Министр сельского хозяйства Казахстана Айдарбек Сапаров во время рабочей поездки в Западно-Казахстанскую область посетил посевные площади крестьянского хозяйства в Таскалинском районе. Здесь на 10 тысячах гектаров выращивают 11 видов сельскохозяйственных культур. Сейчас в хозяйстве идет уборка озимой пшеницы, средняя урожайность которой составляет 50-51 центнер с гектара.

По словам министра, у нашей области большой потенциал для развития животноводства, передает пресс-служба акимата ЗКО.

- В текущем году мы запустили программу льготного кредитования под 6%. В рамках программ "Игілік", "Береке", "Жайлау" кредиты выдаются не только на приобретение крупного рогатого скота, но и тем, кто планирует закупать мелкий рогатый скот. Прием заявок от желающих фермеров уже идет. Если нет возможности получить кредит через банк, мы направляем средства через местную социально-предпринимательскую корпорацию (СПК). Сложные вопросы решены, рынок сейчас открыт, экспорт мяса разрешен. Со стороны государства создаются все условия. Главное - это качество, а не количество, - отметил Айдарбек Сапаров.

Сапаров также сообщил, что на повышение зарплат ветеринарных специалистов выделили 25 миллиардов тенге. По его словам, развитие ветеринарной службы остается одной из важных задач. Он подчеркнул, что ответственность за профилактику заболеваний животных и своевременное внесение информации в единую базу должны нести не только специалисты, но и владельцы скота.