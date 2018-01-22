Городской фестиваль зимних игр прошел на ледовом покрове реки Урал. Организаторами массового мероприятия выступили городской акимат и отдел спорта. Принять участие в зимних забавах мог любой желающий. Проявить себя можно было как в личном зачете, так и в командном. Многие горожане пришли на праздник целыми семьями. Кто-то катался на коньках, кто-то играл в хоккей и веселых стартах. Участие в массовом спортивном мероприятии приняли более пятисот горожан.Ерлан ОМАРОВ Фото РСК