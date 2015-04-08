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Fitch: Тенге могут девальвировать на 45%

По данным международного рейтингового агентства Fitch Ratings, не исключается возможность девальвации тенге после проведения президентских выборов, говорится в опубликованном обзоре ведомства, передает ИА Новости-Казахстан. Иллюстративное фото с сайта ifk.kz «Мы считаем, что существует возможность дальнейшей девальвации после грядущих президентских выборов. Руководство страны ранее называло комфортным коридор 3,5-4,5 тенге за российский рубль, что предполагает потенциальную девальвацию к доллару в диапазоне от 13% до 45% в сравнении с обменным курсом на конец 2014 года», — говорится в материал
Marat
Fitch: Тенге могут девальвировать на 45%
По данным международного рейтингового агентства Fitch Ratings, не исключается возможность девальвации тенге после проведения президентских выборов, говорится в опубликованном обзоре ведомства, передает ИА Новости-Казахстан.
Иллюстративное фото с сайта ifk.kz
Иллюстративное фото с сайта ifk.kz
 Иллюстративное фото с сайта ifk.kz «Мы считаем, что существует возможность дальнейшей девальвации после грядущих президентских выборов. Руководство страны ранее называло комфортным коридор 3,5-4,5 тенге за российский рубль, что предполагает потенциальную девальвацию к доллару в диапазоне от 13% до 45% в сравнении с обменным курсом на конец 2014 года», — говорится в материалах агентства. Fitch отмечает, что девальвация окажет давление на качество активов банков и их капитализацию. Вместе с тем агентство констатирует, что уже низкий уровень рейтингов казахстанских банков (в основном в категории «B») и прочный суверенный кредитный профиль означают, что возможная девальвация и ее последствия необязательно приведут к негативным рейтинговым действиям. В частности, девальвация может оказать негативное влияние на качество портфелей займов, выданных в иностранной валюте. Кроме того, агентство отмечает сохранение неопределенности по вопросу достаточности размера провизий, созданных в некоторых крупнейших банках. Предыдущая девальвация была проведена в Казахстане в 2014 году, когда курс тенге по отношению к доллару был снижен на 19%. Текущие девальвационные ожидания связаны со снижением курса рубля к доллару, а также со снижением цен на нефть. Руководство страны обещало принимать все необходимые меры, чтобы не допустить резких колебаний курса национальной валюты.

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