Fitch: Тенге могут девальвировать на 45%

По данным международного рейтингового агентства Fitch Ratings, не исключается возможность девальвации тенге после проведения президентских выборов, говорится в опубликованном обзоре ведомства, передает ИА Новости-Казахстан. Иллюстративное фото с сайта ifk.kz «Мы считаем, что существует возможность дальнейшей девальвации после грядущих президентских выборов. Руководство страны ранее называло комфортным коридор 3,5-4,5 тенге за российский рубль, что предполагает потенциальную девальвацию к доллару в диапазоне от 13% до 45% в сравнении с обменным курсом на конец 2014 года», — говорится в материал