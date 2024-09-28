Общая площадь комплекса составила 1308 квадратных метров, по проекту предусмотрено два этажа. В здании будут комнаты для тренеров, охраны, врачебный кабинет, залы для бокса, борьбы, тренажерный зал, а также мужские и женские раздевалки.

В селе Байгетобе Макатского района Атырауской области идёт строительство физкультурно-оздоровительного комплекса. Об этом рассказал руководитель районного отдела строительства Абилькайр Кадыров.

По его словам, на данный момент завершают заливать фундамент объекта, ведётся кладка камня.

Общая площадь комплекса составила 1308 квадратных метров, по проекту предусмотрено два этажа. В здании будут комнаты для тренеров, охраны, врачебный кабинет, залы для бокса, борьбы, тренажерный зал, а также мужские и женские раздевалки.