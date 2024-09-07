в Атырау началось строительство стадиона «Макат Арена». Площадь застройки составляет 1,20 гектаров.

Как сообщил руководитель районного отдела строительства Абылкаир Кадыров, в Атырау началось строительство стадиона «Макат Арена». Площадь застройки составляет 1,20 гектаров. До декабря планируют залить фундамент и возвести металлическую конструкцию.

— По проекту в двухэтажном здании построят мини-футбольные, баскетбольные, волейбольные и тренажерные залы, душевые и раздевалки. Подрядчик «СК New City» обещает сдать объект в эксплуатацию в 2025 году, — рассказал Кадыров.

Сейчас в районе функционируют три крытых спортивных комплекса, 33 спортивные площадки, 21 спортивный зал. Всего в районе массовым спортом занимаются 9550 человек.