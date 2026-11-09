Фото медведицы с детенышами распространяют в чатах ЗКО

В мессенджерах распространяется информация о том, что на территории ЗКО появились медведи. Так, ранее в Январцевском КГУ по охране лесов и животного мира сфотографировали следы, похожие на медвежьи. Тогда в управлении природных ресурсов и регулирования природопользования пояснили, что в соседнем Ташлинском районе Оренбургской области РФ сейчас открыт сезон охоты, в том числе на медведя. В связи с этим возможны переходы животных через реку Жайык.

Позже в сети начали распространять другую фотографию. На ней запечатлена медведица с тремя медвежатами. В описании говорится, что фото снято на территории поселка Дарьинск.

Однако руководитель территориальной инспекции лесного хозяйства и животного мира ЗКО Нурлан Рахимжанов опроверг эту информацию. По его словам, инспекторы учреждения проверили эту местность и не обнаружили ни следов медведей, ни самих животных.