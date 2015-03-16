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Шоу-бизнес

Фото Виктории Дайнеко незаконно использовали для рекламы борделя

Источник фото: Архивы Певица намерена подавать в суд сообщает super.ru. Фотографию российской певицы Виктории Дайнеко незаконно использовал мужской СПА-салон в Челябинске для своей рекламной кампании. Соблазнительное фото 27-летней певицы с подписью «Удовлетворите ваши любимые фантазии» появилось на главной странице сайта заведения, который, по словам местных СМИ, пользуется в городе дурной репутацией борделя. Под снимком Дайнеко размещена информация о скидках. Так, если посетитель оставит заявку на сайте, то сможет получит скидку 50 % на развлекательную программу с двумя девушками. Примечател
gorod
Фото Виктории Дайнеко незаконно использовали для рекламы борделя
Источник фото: Архивы
Источник фото: Архивы
 Источник фото: Архивы Певица намерена подавать в суд сообщает super.ru. Фотографию российской певицы Виктории Дайнеко незаконно использовал мужской СПА-салон в Челябинске для своей рекламной кампании. Соблазнительное фото 27-летней певицы с подписью «Удовлетворите ваши любимые фантазии» появилось на главной странице сайта заведения, который, по словам местных СМИ, пользуется в городе дурной репутацией борделя. Под снимком Дайнеко размещена информация о скидках. Так, если посетитель оставит заявку на сайте, то сможет получит скидку 50 % на развлекательную программу с двумя девушками. Примечательно, что салон по оказанию интимных услуг находится рядом с храмом Александра Невского и построен незаконно.
Источник фото: Архивы
Источник фото: Архивы
 Источник фото: Архивы Сама Виктория Дайнеко узнала о рекламе от поклонников из социальных сетей. Подобный маркетинговый ход возмутил девушку, на своей страничке в «твиттере" она тут же высказалась: «Это п***ц, вот твари поганые! Как они смеют использовать мое фото так?» Артистка в комментарии SUPER заявила: — Сейчас мы готовим иск. Я возмущена и считаю, что такое нельзя оставлять безнаказанным. Напомним, недавно Виктория Дайнеко объявила о своей скорой свадьбе. Избранником певицы стал музыкант Дмитрий Клейман. В конце февраля этого года пара подала заявление в ЗАГС.

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