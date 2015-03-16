Фото Виктории Дайнеко незаконно использовали для рекламы борделя

Источник фото: Архивы Певица намерена подавать в суд сообщает super.ru. Фотографию российской певицы Виктории Дайнеко незаконно использовал мужской СПА-салон в Челябинске для своей рекламной кампании. Соблазнительное фото 27-летней певицы с подписью «Удовлетворите ваши любимые фантазии» появилось на главной странице сайта заведения, который, по словам местных СМИ, пользуется в городе дурной репутацией борделя. Под снимком Дайнеко размещена информация о скидках. Так, если посетитель оставит заявку на сайте, то сможет получит скидку 50 % на развлекательную программу с двумя девушками. Примечател