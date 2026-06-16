Авария произошла в районе Второй базы.

16 июня в Уральске произошло ДТП: в районе остановки Вторая база столкнулись пассажирский автобус и большегруз.

Как рассказывают очевидцы, автобус 74-го маршрута (Орал - Байконыс) двигался по проспекту Абая. В этот момент навстречу ему шла фура. Водитель большегруза начал поворачивать, не пропустил автобус, и они столкнулись.

После столкновения на место происшествия приехала бригада скорой помощи. Между тем управлении здравоохранения ЗКО пообещали прокомментировать ДТП позже.

В департаменте полиции ЗКО сообщили, что на дороге столкнулись грузовик Scania и рейсовый автобус 74-го маршрута.

По предварительной версии полиции, авария случилась из-за невнимательности водителя фуры. Грузовик выполнял разворот и не пропустил пассажирский автобус, который в этот момент только отъезжал от остановки и двигался в восточном направлении.