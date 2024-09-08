В департаменте полиции ЗКО подтвердили информацию, сообщив, что по данному факту был собран материал и передан в ветеринарную инспекцию для принятия решения о привлечении к ответственности.

В мессенджерах распространилось сообщение о том, что на трассе Самара-Шымкент в Шынгырлауском районе остановили фуру с 47 лошадьми без документов на перевозку.

— Коллеги на территория Шынгырлауского района на трассе Самара-Шымкент была остановлена фура в котором находились 47 лошадей без документов на перевозку, посмотрите может с вашего района, имеются тавро, — сказано в рассылке.

В департаменте полиции ЗКО подтвердили информацию, сообщив, что по данному факту был собран материал и передан в ветеринарную инспекцию для принятия решения о привлечении к ответственности.