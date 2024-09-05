Расходы на чипирование и стерилизацию домашнего животного понесёт его владелец. Для граждан из социально уязвимых слоев населения процедуры проведут за счёт местного бюджета.

В Атырау создадут единую базу учёта домашних животных. В настоящее время определяют подрядчика, который создаст маркировочную базу, сообщает региональная служба коммуникаций Атырауской области.

— Расходы на чипирование и стерилизацию домашнего животного понесёт его владелец. Для граждан из социально уязвимых слоев населения процедуры проведут за счёт местного бюджета. После чипирования животных выдадут соответствующий документ, — сообщила пресс-секретарь областного управления сельского хозяйства Актлек Нуроллаева.

В случае, если граждане уклоняются от чипирования своих животных, их могут привлечь к административной ответственности.



