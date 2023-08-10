Чипирование домашних животных: сколько стоит и зачем нужно

С первого сентября вводится в действие статья закона об обязательном учёте домашних животных. Чипированию подлежат кошки и собаки.

Зачем нужно чипирование?

Учёт питомцев является частью закона об ответственном обращении с животными. Чипированных кошек и собак можно найти в случае потери.

Также это возлагает ответственность на владельца. За выброшенное на улицу животное можно наказать его хозяина. И в случае, если собака на самовыгуле укусит человека, ответственность будет нести её владелец.

Стоит отметить, что чипирование уже помогло выявить проблему с жестоким содержанием спасённых из отлова собак в Алматы. 24 из 90 спасённых из «чёрной» передержки собаки оказались чипированными в ветстанции – то есть в своё время их забрали из отлова.

По данным комитета лесного хозяйства и животного мира за 2022 год, на учёте находятся более 730 тысяч собак и кошек.

Безопасна ли процедура?

Ветеринарный врач Милана Рязанова говорит, что чипирование в Казахстане проводится очень давно. Без него нельзя получить родословную и вывезти животное из страны. Просто сейчас процедура станет массовой.

Ставить чип можно с двух месяцев вместе с прививками. Переживать за размер животного не стоит. По словам врача, процедуру проводили даже лягушкам.

— Чип закупается у поставщика, его изготавливают заграницей. Лучше чипировать в клинике, в которой обслуживаетесь. Если вы идёте в новое место, обращайте внимание, чисто ли там, обработали ли стол, помыл ли ветеринар руки. Чип инертен. Это проволочка, запаянная в стекло. Он имеет размер рисинки, отторжения быть не может, — говорит Милана Рязанова.

Никакой предварительной подготовки не требуется. Главное, чтобы животное не имело чесотку и болячки в месте прокола, дабы не занести инфекцию с кожи в организм при проколе.

Чип ставится один раз на всю жизнь. Исключением может стать, если чип вышел из организма из отрытой раны в случае травмы или ДТП. Если животное уже чипировано, то в клинике просто занесут его в казахстанскую базу.

Сколько стоит чипирование?

Процедура стоит от двух тысяч тенге и выше. Милана Рязанова сказала, что себестоимость чипа — 600 тенге. Обычно ветеринары не берут за процедуру больше двух тысяч тенге. Однако есть клиники, для которых эта процедура не в приоритете, поэтому они ставят цены выше.

Поставить чип могут любые клиники и ветеринарные кабинеты. Однако занести данные в базу Tanba могут только имеющие разрешение на работу, полученное в акимате. Поэтому перед процедурой позвоните в клинику и уточните, зарегистрированы ли они в системе Tanba.

Также можно поставить чип животному в ветеринарных станциях. Для льготной категории населения процедура будет бесплатная. В некоторых городах специалисты даже выезжают на дом к пожилым и людям с инвалидностью.

Что будет, если не чипировать животное?

При отказе от регистрации животного предусмотрены штрафы:

10 МРП (34,5 тысячи тенге в 2023 году) для физических лиц;

30 МРП (103,5 тысячи тенге в 20232 году) для юридических лиц.

Как именно будут выявлять нарушителей, в профильном ведомстве не уточняют. Поводами к возбуждению дела могут быть:

«непосредственное обнаружение уполномоченным должностным лицом факта совершения административного правонарушения» (вероятнее всего, речь идёт о том, что полицейский наткнётся на собаку на самовыгуле);

«материалы, поступившие из правоохранительных органов, а также других государственных органов, органов местного самоуправления» (вероятнее всего, речь идёт о том, что собака попала в отлов или укусила кого-то);

сообщения или заявления физических и юридических лиц, а также сообщения в СМИ (жители пожаловались на собаку на самовыгуле).

Поквартирных рейдов для выявления нечипированных домашних животных не будет, заверили в комитете лесного хозяйства и животного мира.